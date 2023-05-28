【開箱】《母親本色》 地上最強老媽媲美《救參96小時》

【明報專訊】《花木蘭》新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導、歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）監製兼主演Netflix動作片《母親本色》（The Mother），刻意安排在母親節前夕即5月12日上架，藉此向天下間所有媽媽致敬。戲中珍妮花為救女兒，遇神殺神遇佛殺佛，就算綁匪是黑市軍火商亦在所不計，盡顯為母則強的氣概，難怪被稱為女版《救參96小時》。

避開仇家隱居阿拉斯加森林

《母親本色》片長不足120分鐘，節奏必須明快，電影甫開場即交代珍妮花露柏絲飾演前美軍狙擊手，不單與《寫我深情》約瑟費恩斯（Joseph Fiennes）及《詭老》加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）分別扮演的反派艾德安和赫托有感情瓜葛；艾德安曾是美軍軍官，亦是珍妮花直屬上司，為掙快錢參與黑市買賣；赫托是古巴軍火商人，遭珍妮花破壞交易，於是趕盡殺絕。《不死喪軍》奧瑪尼赫域（Omari Hardwick）飾演FBI特工威廉，負責調查和保護珍妮花，與艾德安一方槍戰期間受傷，幸為女方所救，因此答應要求，暗中保護她的女兒。

根據電影網站IMDb資料顯示，珍妮花戲中角色並無名字，僅以「The Mother」稱呼，一來配合劇情需要，她為保護女兒免遭仇家追殺，產後隨即隱居阿拉斯加森林小屋，與世隔絕12年，「名字」對她來說已無意義；二來她簽字放棄女兒撫養權，改由收養家庭照顧，好讓女兒擁有正常童年生活，毋須跟着她浪蕩天涯，因此女兒從不知曉母親名字，倒也合情合理。

墨西哥童星露絲派斯（Lucy Paez）扮演珍妮花女兒柔伊，12歲前一直受到養父母悉心照顧，從不缺乏家庭溫暖，直至某日艾德安和赫托終於找上柔伊，派人綁架她藉以要脅珍妮花投降。後者為救女兒，被迫再現江湖，聯同威廉深入虎穴，消滅赫托及其黨羽，更把他的黑市軍火庫燒個清光，大快人心。

動作場面親身上陣

身為赫托的生意拍檔，曾遭珍妮花背叛、擊敗並毁容的艾德安，無論在公在私，都有報仇雪恨的理由。為了躲避赫托，珍妮花與柔伊返回阿拉斯加小屋暫住，並非爭取時間享受天倫之樂，而是強迫女兒接受軍事訓練，包括學習射擊、刀法，以及荒山野嶺的求生技能，只為有日她若失去母親保護，仍能獨立並安全地生活。這段母女戲相當好看，亦令人聯想起韓劇《壞媽媽》主角羅美蘭，為了訓練兒子李到晛成才，從小她就以當壞媽媽為榮，採取高壓且嚴厲的教育手段，事實證明她成功了，代價卻是超乎想像。

電影結局並無驚喜，赫托率眾圍剿珍妮花母女，男方明明已佔上風，竟然主動放低手槍跟女方「隻揪」？實在不合情理。珍妮花接受美媒訪問時稱，戲中動作場面大多由她親身上陣，假如她說的是在車頂跑來跑去，或者匍伏地上開槍作遠距離射擊的話。其餘危險動作如從停車場跳落地面，或者一邊駕駛雪上電單車一邊槍戰，估計是替身演員戴上墨鏡和頭盔代勞，畢竟她已53歲且是兩孩之母，難免要錫身。

（明日再續）