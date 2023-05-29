世界巡唱廣州站場內外吸數萬人 楊千嬅忍淚演出 多謝老公兒子

【明報專訊】楊千嬅相隔4年重啟世界巡迴演唱會，全新製作的《MY TREE OF LIVE》首站一連兩場前晚在廣州海心沙亞運公園展開，除場內兩萬多觀眾外，場外亦被兩萬多觀眾包圍，非常熱鬧。楊千嬅站在高3層樓的吊台登場，獻唱《飛女正傳》、《烈女》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》等。她跟觀眾打招呼說：「4年前這一個舞台是我的夢想出發點，4年後今天有緣分跟大家再慶祝，我相信過去4年每個人都有各自的旅程，有屬於自己的故事。」觀眾熱烈歡呼及不停跟她大合唱。她笑稱有觀眾嗌得好凄厲，「把聲好似 我欠你4年錢咁，不過我好鍾意呢啲聲音」。

曾「中招」稱記憶力變差

千嬅唱完《勇》後說有緣再在這舞台跟觀眾見面很感恩，笑言大家可能擔心她一開場就哭崩舞台，但她忍住，要珍惜唱每一首歌的時間，並笑說：「其實我都係癲㗎，我都冇乜點變呀？」她見到歌迷拉的橫幅，指着說：「咩羊陪住你呀，𠵱家見到個羊（陽）字都驚呀，身為一個楊（陽）姓女明星好驚㗎，但見到大家就唔驚。」

千嬅自爆曾感染新冠病毒，笑稱記憶力愈來愈差，提到做一個演唱會需要好多勇氣和時間，最緊要有每一名觀眾才成事。為讓山頂觀眾看到她，克服畏高站在20多呎高台出場。她再爆綵排做了一件低能事，試換舞台服裝時趕時間好緊張，除褲時手指公撠到隻襪，手指公不能屈曲；幸好工作人員介紹藥膏給她，搽後好了很多，可以拿咪。她還多謝老公丁子高支持她的演出，兒子Torres給她很大的生活動力。

娛樂組

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