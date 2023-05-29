楊茜堯抱歉發火留言惹婚變傳聞 羅子溢開腔護妻懶理被翻舊帳

羅子溢（左）承認跟老婆楊茜堯（右）日常會有小拗撬，但他從來沒有贏過亦無想過要贏。（網上圖片）

【明報專訊】無綫總經理（節目內容營運）曾志偉昨晚率領羅子溢、陳展鵬、蔡思貝、朱晨麗、陳自瑤與張寶兒等20多名藝人，出席內地名酒品牌上市發布會，場面熱鬧。羅子溢太太楊茜堯日前在社交網罕有發火稱有人講大話令她憤怒及失望，惹來婚變揣測，其後澄清是朋友問題。羅子溢透露太太的事入他數好正常，對於被網民翻舊帳嘲他「底花」，他稱現時只看現在及將來，開心健康最重要。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

羅子溢談到太太楊茜堯發火留言一事，他說太太已回應，只是對方與朋友之間的誤會。惹來網民揣測二人鬧婚變，子溢說：「太太的事即是我的事，入我數都係正常，唔入我數反而驚，我第一時間當然要顧及太太感受，她現時心情ok，一家人日前還去主題公園玩得很開心。」事件連累他被翻舊帳指他底花？他笑言：「無理由的。我們不講以前，只講現在、將來，總之現在開開心心、健健康康就ok。」

認有小拗撬 無打算拗贏老婆

子溢承認平時夫妻小拗撬一定有，但他從來沒有贏過，「我從結婚開始已沒想過要贏，現在還學懂了上火時不要即刻處理，待冷靜下來先」。他「躺着也中槍」，楊茜堯有否說什麼？子溢說：「她都是之後才知那麼大件事，說不好意思，我說沒問題，其實都沒什麼。」

子溢透露7月赴馬來西亞拍新劇《家族繼承者》，逗留兩至三個月，適逢那段時間是自己與太太的生日，太太應該會飛往當地一同慶祝。太太可有心癢想拍劇？子溢稱有接觸。是否無綫？他說：「未知，下年應該有機會。」

蔡思貝自責不知父親是曼聯球迷

蔡思貝兩個星期內先後飛英國拍旅遊節目及到加拿大登台，前日才從溫哥華回港，覺得這段時間很充實和開心，稍後應該會再有出埠工作機會。她主持無綫旅遊節目《貝遊英倫》，沒想到播出後獲一致好評，原來觀眾喜歡看她吃喝玩樂，還收到姜皓文等前輩傳短訊讚賞。她在曼徹斯特獲猛男餵食，蔡思貝笑稱該餐廳出名之處，就是侍應會不斷向不同的人餵食，連同行的男同事都有份。

英國之旅可有艷遇？蔡思貝笑言：「沒有，有的話我還在這裏？去做幸福少奶奶啦。」她稱若再有機會拍旅遊節目，可再去英國，因還有很多地方未介紹。想繼續做「獨行俠」還是有旅伴？她稱單人匹馬的確要兼顧很多，有同伴可幫輕她，「旅遊的最佳拍檔，我暫時只試過余德丞。（會否想再跟他去？）他現在unavailable啦，不過他有在我社交平台留言。還有何廣沛和孔德賢都話很羨慕我有得去現場睇波」。

蔡思貝承認在球場睇波時，有一刻眼濕濕，她將照片上載到屋企群組，才知原來這是父親的夢想，「當時有點心噏，連爸爸有一個咁小的夢想我都不知。雖然以前有陪他睇波，但現在才知他是曼聯球迷，諗住買紀念品給他，舖頭又沒有開門，希望下次有機會親身帶他去英國睇波」。

張寶兒中門大開高衩裙搶鏡

人妻張寶兒罕有性感現身，上身中門大開只得一層薄紗，下身大高衩。她笑言因快夏天，嘗試不同打扮，老公袁偉豪有看過，「他都ok，因我平時很少這樣穿。（老公可有攔住不讓她出門？）我出門時，他還未回到家」。她說因之前去得太多旅行，最近都在家休息和鑽研中式糖水，「因為喜歡吃桑寄生蓮子蛋茶，最近學識煲。（為懷孕準備？）有用的嗎？」

談到老公早前拍片令豪宅意外曝光，超巨型婚照壁畫相當搶眼。張寶兒表示不介意，平時朋友去他們家也會拍照，至於巨型婚照，是婚禮後不知擺在哪裏，於是放在家，覺得幾適合便沒有攞走。

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