【開箱】續談《母親本色》 開放式結局 續集可女兒當主角

約瑟費斯扮演反派艾德安,曾是美軍軍官，亦是珍妮花直屬上司，卻為掙快錢參與黑市買賣，半邊臉遭毁容的造型令人不寒而慄。

【明報專訊】昨日本欄談到《花木蘭》女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導、歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）監製兼主演的影視串流平台Netflix動作片《母親本色》（The Mother），早前趁母親節前夕上架。片中內容主要由母女情誼與動作場面組成，兩者幾乎各佔一半，戲分相當平均，影評網站「爛番茄」觀眾好感度有72%，可見影迷已經收貨，然而專業評分只得45%不及格，對於這部商業動作片來說，影評人的要求似乎太過嚴苛。

珍妮花演獨行女俠入型入格

導演妮姬卡路擅拍女性題材，前作如《花木蘭》及《烽火動物園》都在歌頌女性的剛強和堅毅，能夠擔起半邊天，《母親本色》的珍妮花亦不例外；戲中她為保護女兒安全，含淚簽下放棄撫養權的協議書，獨自搬到阿拉斯加隱居，寧可忍受骨肉分離之痛，都要防止敵人滋擾女兒成長，令人感動。

珍妮花扮演獨行女俠角色入型入格，臉部硬朗線條已先天加分，尚算敏捷的動作場面，在出色的剪接技巧下亦頗可觀，大可視為女版《救參96小時》欣賞，分別在於里安納遜（Liam Neeson）首次飾演「地上最強老爸」勇救被綁架女兒的時候，已年屆56歲，比珍妮花還要年長3歲，相比之下更覺難能可貴。

母女戲難言火花 劇本的錯

珍妮花跟露絲派斯（Lucy Paez）合演母女，礙於二人同場機會不算多，感情交接未算流暢自然，更遑論火花四濺，但這是劇本的錯，跟兩人的演技無關。反觀珍妮花偷偷想念女兒的孤獨神情，拿揑準繩，令人看罷有種心疼感覺。她的前軍隊拍檔強斯曾說：「只要活着，就有機會彌補過錯。」就是這份信念，令她有繼續活下去的動力，保護女兒安全便成了她生存的唯一希望，這跟兩名反派只為一己私利而找她報仇，當中蘊含力量上的差異，實在不能同日而語。

跟其他Netflix電影一樣，《母親本色》採取開放式結局，觀眾看罷忍不住要問：「電影會開拍續集嗎？」珍妮花在訪問中，以開玩笑式口脗回答：「假如要添食的話，續集應該改名《女兒本色》（The Daughter）。」內容應該講述槍法與搏擊都青出於藍的柔伊，長大後為悼念捨身相救的威廉而加入FBI，展開拯救母親大行動了吧？