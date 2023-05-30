暈倒街頭受傷爛面 「J2女神」黃紫恩花9萬元保靚樣

【明報專訊】27歲黃紫恩（Jojo）參與無綫J2台《#後生仔傾吓偈》入行，被封「J2女神」，之後在《冇人性教育》憑大膽言論及美好身材獲網民關注。最近獲方紹聰邀請一齊主持《野外步出3玩野加大馬》。Jojo日前在街上暈倒，面部90度撼落石屎地，致眉骨、左邊鼻樑，以及下巴受傷流血，當中眉骨傷得最嚴重，她在社交網上載短片，可見她流了很多血。

怕面懵不肯坐地休息

Jojo受傷後被救護車送往醫院，被歸類為「緊急病人」，隨後朋友安排她轉到私家醫院，找整形醫生施手術修復面容，傷口滲血7個半小時，最後由胞弟到醫院以9萬元找數出院。Jojo昨日接受《明報》訪問，表示現於家中休息，回想事發當日應該是日常飲食和作息不好，一下子血液上不到頭以致暈倒，「暈之前其實感到預警，有三四秒眼前的東西很矇，但當刻覺得無端端坐在地上很面懵，會被其他人當傻仔，所以死頂」。豈料下一秒已撞落地面，若再有下一次，一定不會再顧面子，一感覺到暈便即刻躺在地上，不會再理其他人目光，身體健康最緊要。

問到現時傷勢？Jojo透露眉頭傷處縫了很多針，醫生縫得很仔細，她都數不到有幾多針，現時已沒有大礙，等傷口康復，很快可以開工。可擔心毀容？她信心滿滿說：「不擔心，整形醫生好確定叫我不用擔心，一星期後覆診和拆線，我信他的實力。」

記者：陳釗