陣亡將士紀念日長假票房史上第5高 《小魚仙》美開畫收9.2億遜預期

《小魚仙》美國票房報捷，反而全球票房遇冷，莫非跟黑人女星荷爾貝莉扮演小魚仙有關？

【明報專訊】改編自迪士尼經典動畫的真人演出電影《小魚仙》（The Little Mermaid），上周五趁美國陣亡將士紀念日的長假期開畫，截至昨日為止，首周末4日票房預計收1.18億美元（約9.2億港元），順利登上開畫冠軍，並成為該檔期的史上第5高，但比市場預期的1.2億至1.25億美元（約9.3億至9.7億港元）票房略遜一籌。《小魚仙》在韓國及內地更出現水土不服情况，首周開畫分別佔據第4和6位，遭開畫第2周的《狂野時速10》大幅拋離。

《芝加哥》洛馬素（Rob Marshall）執導，黑人女歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）、《2百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）及《熱爆Madam》瑪麗莎麥卡菲（Melissa McCarthy）合演《小魚仙》，上周五在美國開畫，首周末3日票房收9600萬美元（約7.4億港元），輕易取代上周冠軍《狂野時速10》。

由於本周一（29日）仍屬陣亡將士紀念日假期，美媒Variety根據預售票房推斷，一連4日長假的累積票房將達1.18億美元，成績相當理想。

《壯志凌雲2》去年創紀錄

回顧去年陣亡將士紀念日長假期開畫、湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》，首周末票房勁收1.6億美元（約12.4億港元），刷新史上最高紀錄，緊隨其後的是《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》（約11.9億港元）、《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（約11.7億港元）及《變種特攻：兩極爭霸》（約9.5億港元），今年《小魚仙》以9.2億港元躋身史上第5高，算是有所交代。

製作費高達2.5億美元（約19.5億港元）的《小魚仙》，美國票房報捷，海外市場一般，全球51個國家及地區共收6830萬美元（約5.3億港元），成績未算突出，香港首周末進帳近500萬元，比同期開畫如《譯戰同盟》、《失衡凶間之罪與殺》、《人生路不熟》及《不止不休》等優勝；內地上映4日，昨晚截稿前為止，累收1853萬人民幣，只能排第7位；韓國首周末人場人次亦只有34萬，排名在《狂野時速10》、《犯罪都市：鐵拳掃毒》及《銀河守護隊3》之下，難言理想。

《狂野時速10》海外票房勁

相比之下，《狂野時速10》上映第2周走勢仍然凌厲，尤其受海外觀眾追捧，截至前日為止，美國票房收逾1.1億美元（約8.8億港元），然而全球票房已突破5億美元大關，累收5.1億美元（約40億港元），在內地及韓國仍然穩佔冠軍，難怪長拍長有。