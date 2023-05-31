新節目《東呃西騙》被指抽《東張西望》水 歐陽偉豪解畫：「東西」很普遍

【明報專訊】歐陽偉豪（Ben Sir）、七仙羽（七師傅）昨日率領無綫節目《東張西望》前主持林泳淘、林希靈、黃愷怡出席HOY TV綜藝節目《東呃西騙》開鏡禮。Ben Sir表示今次與七師傅身兼主持和演員，講解與重演真實騙案過程；林泳淘笑言節目一開拍已是騙案，拍攝期間才知道節目名叫《東呃西騙》。節目名被指抽《東張西望》水，不怕得罪無綫？林泳淘說：「《東張》有時事和娛樂內容，這個節目只是關於騙案。」Ben Sir解釋：「有比較有傷害，冇比較就冇傷害，大台有大器度，碰巧大家都講東西，『東西』呢個字眼好普遍。」

七師傅不知跳「開花舞」犯禁

七師傅自言是修行人，無論要做什麼、去那裏都會聽指令，不會反抗，「我可以搓圓撳扁，已達爐火純青境界，未埋位拍攝，我不會跟Ben Sir傾談和對稿，只會誦經和食蕉補腦」。Ben Sir稱會以專業和馴服態度，配合團隊做好15集，林泳淘說：「Ben Sir和七師傅好正經演出好好笑，參與這個節目最難是忍笑。」講到早前有線新聞女主播在錄影廠，大跳韓國女團Blackpink成員智秀新歌《Flower》的「開花舞」而觸怒高層，七師傅與Ben Sir拍照時扮跳「開花舞」，問到是否無懼犯禁？七師傅驚訝說：「我唔知發生什麼事。」Ben Sir笑稱導演在節目中已錄影他們跳「開花舞」，現在唯有叫七師傅念經化解。

記者：鍾一虹