好姊妹洪欣上演離婚大龍鳳 陳法蓉拒爆內情：她說不用擔心

莊思明（左）稱前晚跟男友楊明出街食飯，未有看對方跟蔡潔的牀上戲，莊思敏（右）宣布將「鍶」改回「思」。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】王晶監製無綫劇《一舞傾城》播出至今掀起不少話題，網上評論好壞參半，上星期播映第二周，收視不升反跌，最高收視點19.1，比首周下跌0.6點。相隔6年再亮相無綫劇的女主角陳法蓉，認為收視非演員可控制。對於好姊妹洪欣和老公張丹峰鬧離婚「大龍鳳」事件，近日夫妻一起開直播放閃，網民揶揄二人為錢扮恩愛，陳法蓉僅以5字回覆拒代答。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

陳法蓉、蔡潔、陳星妤、莊思敏、莊思明及關楚耀等，昨日到尖沙嘴宣傳劇集《一舞傾城》。對於劇集第二周收視不升反跌，陳法蓉表示未看到，這不是演員可控制。

多朋友追看 聽聞內地成績不錯

陳法蓉稱身為演員當然希望收視愈來愈高，知道劇集在內地有不錯成績，她聽聞已超越一套很厲害的電視劇，亦有很多朋友跟她說有追看《一舞傾城》。對於有網民批劇情老土，陳法蓉自言已看了整個劇本，比之前已改動很多，「主要都是想反映以夜總會為背景的古仔，包括古惑仔、姊妹情和1990年代香港風氣的感覺，我覺得我們已經做到」。

談到好姊妹洪欣和老公張丹峰早前宣布離婚又極速復合，近日二人一起開直播放閃，網民揶揄夫妻為錢扮恩愛。陳法蓉表示首先多謝大家關心洪欣，對於鬧離婚事件對方已很詳細交代了，她沒有補充。會否擔心好姊妹？陳法蓉說：「我沒有補充。我有跟她傾過，她叫我不用擔心和代表她講任何事情，其他詳情等她交代和解釋。其實我和她、蔡少芬、朱茵，幾個好姊妹雖然各在不同地方，但會時常關心彼此。」

蔡潔激戰楊明 盼挽回收視

前晚播出蔡潔與楊明的激情牀上戲，蔡潔希望能挽回收視，笑稱看到有觀眾留言稱這場戲收視值得過30點。蔡潔表示拍攝時大家都不想浪費彈藥，盡力一次過，拍完就完，無看playback，現在看回覺得自己表現恰如其分，又透露這場牀戲已是她劇中最激的場口。

對於《一舞傾城》第二周收視微跌，蔡潔覺得成績算是保持到，不少觀眾說第二周的劇情開始緊張，反而第一周播出時有觀眾不適應，很少在無綫看到這類型的劇，「尤其是家長陪同小朋友收看，會覺得會否有點太激。相信之後會有好成績」。陳星妤預告稍後劇情會遭人掌摑，與關楚耀的愛情動作戲會有新進展。

莊思明拒男友濫拍親熱戲

對於男友楊明激戰蔡潔的牀戲，莊思明笑稱前晚與男友出了街吃飯，拍攝時她都在現場。是否去監場？莊思明解釋當日緊接到她在那裏拍另一場戲，透露蔡潔很緊張。問到是否已習慣楊明拍親熱戲？思明表示演員來說男友不算拍得多。不介意對方多拍一點？她笑言：「又不可以濫拍，否則變了『香港第一個男優』，以他細膽性格應該不會，我都介意，如果他做男優，就『休』了我先。」

莊思敏日前宣布將「鍶」字改回「思」字，她解釋「鍶」字用了一年多，這段時間經歷了很多，到爸爸離世後令她有所想法，覺得都是統一點，跟回家人給她的名字好一些。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com