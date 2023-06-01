情侶檔工作 攜手切蛋糕 洪卓立劉沛蘅似預演婚禮

【明報專訊】洪卓立與劉沛蘅（Hillary）昨日首次情侶檔現身活動，席間二人打情罵俏，甜蜜如預演婚禮。Hillary變小鳥依人，活動上蹺實男友手臂、又依偎對方肩膊，以「阿B」稱呼洪卓立。他們分享感受時，不時情深對望。大會推出蛋糕為Hillary預祝32歲生日，她許願後，洪卓立扶住女友的手切蛋糕，搞笑說：「大家飲多杯喇。」全場起哄。

Hillary表示生日願望多接情侶檔工作，又跟男友說：「希望身體健康。」洪卓立透露之前大病一場，現已沒有問題，最近正增磅和健身，外形變得肥肥白白。問Hillary有否許願今年出嫁？她稱沒有，跟男友共識工作為先。洪卓立說：「要多接工作，儲多些錢，為日後準備。（這一兩年內結婚？）說不定，可能找多些贊助可慳錢，會快一點，我是個傳統的人，希望穩定建立好基礎。」Hillary大派定心丸：「放心，我很慳。」洪卓立笑稱女友好易養，雖尚未求婚，但覺得求婚是好重要的事。

互相認定終身伴侶

Hillary認同求婚是不可缺少的人生環節，不會刻意定結婚時間表，無論二人結婚與否，已穩定一起生活，就算拍拖很久沒有結婚，也不覺浪費時間，因為大家都有付出和開心。洪卓立讚女友「體貼又明白事理，娶得過」。

談到情侶檔工作酬勞豐厚，是否全數歸女方？洪卓立稱有需要時會資助女友，Hillary透露與男友財政獨立，男友在生活上照顧周到，想飲想食，對方馬上送到，比送貴重禮物更開心，她冧爆說：「他好細心，嫁得過。」

記者：鍾一虹