預告個人騷曬蘋果肌 李駿傑爆Edan阿Jer拍戲笑料百出

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日出席運動服飾品牌揭幕活動，大批「Unicorn」（粉絲暱稱）到場支持，將店舖包圍。Jeremy識趣不停向門外粉絲派心，還親手接禮物和鮮花，𧨾得Unicorn瘋狂尖叫，大讚偶像可愛、靚仔。他將於8月舉行首個個人音樂會，Jeremy表示準備得如火如荼，心情緊張，始終很少機會個人完成兩小時演出，是一大挑戰。演唱會會否騷肌？他笑說：「現時不敢答應，騷住蘋果肌先。」

早知開音樂會 遲公布愧對粉絲

談到未公布開騷前，他的歌迷在網上發起「我要Jeremy solo concert行動」，隊友陳卓賢也公開為他爭取，Jeremy表示沒想到大家這麼想他開個人騷，感到很驚喜，「很多謝歌迷幫我應援，感覺很warm，今次個唱其實早已計劃，一個演唱會很難短時間內準備到，其實我都很心急想告訴大家，但又未公布得，我都忍了很久，對粉絲有點不好意思」。Jeremy新歌下月中推出，預告是慢歌，已拍MV。是否貫徹妖野風格？他說跟以前會有少少不同，會保持個人特色。有指他所買的居屋於年底收樓，Jeremy稱不清楚，要問屋企人。

Jeremy透露MIRROR主演電影《12怪盜》將煞科，拍攝過程非常開心，12子很少機會一起工作，產生不少笑料，「最多笑料是Edan（呂爵安）和阿Jer（柳應廷），日前有場戲未到阿Jer講對白，他突然講了，全場呆了，不知給什麼反應，很搞笑。我的角色有超級記憶能力，很多對白，有時會撈亂而NG」。談到Edan在粉絲見面會玩到失聲，Jeremy稱對方已好了些，仍有點聲沙。是否終於可靜一靜？他笑言：「不是，他沙聲都仍不斷跟人傾偈。」

記者：陳釗