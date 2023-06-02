孖袁偉豪曬超聲波照宣布懷孕 張寶兒首聽BB心跳感神奇震撼

袁偉豪（左圖左）貼出跟張寶兒情侶裝合照和BB超聲波相（上圖），分享勞升父母喜悅。（網上圖片）

【明報專訊】袁偉豪和港姐太太張寶兒2017年拍攝旅遊節目撻着，隨後公開戀情。袁偉豪2019在多倫多求婚成功，翌年11月娶張寶兒舉行婚禮。最近夫妻檔主持無綫節目《同屋企人去旅行》，觀眾大讚恩愛到暈，堪稱圈中模範夫妻。二人昨日趁國際兒童節，齊齊透過社交平台宣布「BB來了」。張寶兒感恩上天賜予寶貴的禮物，透露「第一次睇超聲波，聽到（BB）心跳好神奇、好震撼」。袁偉豪表示：「你（BB）嘅來臨讓我們感到無比的幸福。」他自信能成為好爸爸。網民對張寶兒帖文用「他」覺得似有暗示，猜測二人是否一索得男。

記者：陳釗

袁偉豪和張寶兒婚後表示有造人計劃，夫妻昨日趁國際兒童節宣布喜訊，各自在社交平台上載BB超聲波相，二人分別手執相片一角，張寶兒寫道：「想和愛我們的人分享這個消息，我們有孩子了。感恩走到這個生命階段，更感恩上天賜予寶貴的禮物，為我們注入強大能量，願世界好好待他，也願他的到來為世界帶來更多美好。」Hashtag了「袁寶和袁寶寶」、「媽媽們請多多指教」‍。

圈中好友紛送祝福

袁偉豪則上載多一張跟老婆穿黑色情侶裝合照，寫道：「你嘅來臨讓我們感到無比的幸福。」 Hashtag「一切從新開始」、「感恩」、「好好建立我們的生活」。不少圈中好友，包括陳山聰、黃智雯、胡定欣、姚子羚和陳敏之等，紛紛留言送祝福。

張寶兒日前穿上性感中門大開高衩裙出席活動，自爆最近留在家中休息，透露學識煲對孕婦有益的桑寄生蓮子蛋茶，原來她當時已有身孕。

爆老公想生女

初次懷孕的張寶兒接受《明報》訪問，表示現時感到疲倦，成日瞓覺，骨和腰骨都痛，笑稱起初以為去完旅行好累。知道懷孕一刻的心情？她說：「第一次睇超聲波聽到（BB）心跳好神奇、好震撼。」

談到以「他」稱呼BB，網民猜測是否有暗示？張寶兒解釋只是不想用動物「牠」或死物「它」而已。問她想生仔還是女，張寶兒說：「我仔女都ok，女可以幫佢扮靚，仔就袁氏有後。（老公呢？）佢想要女。」

至於升呢做爸爸的袁偉豪回覆《明報》，希望BB同太太健康。現時是否聽晒太太話，視對方如女王般看待？他笑說：「現在會對佢加以照顧。當然也會繼續努力工作。」他自信能成為好爸爸。