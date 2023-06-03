老公要求慢行禁拿重物 張寶兒懷孕3個月照著4吋高跟鞋

【明報專訊】張寶兒前日宣布與老公袁偉豪造人成功，已懷有身孕，她昨日聯同陳庭欣、劉穎鏇、黃嘉雯、林凱恩，以及應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、友誼小姐邢慧敏等出席《2023香港小姐競選》全球招募最後召集記者會。張寶兒穿4吋高跟鞋配露肩裝，身形甚弗未見肚。她說接受過港姐訓練，這對高跟鞋好穩陣；她透露穿拖鞋返公司，活動前才換高跟鞋，笑言未見肚想扮靚，老公沒太大反對，但叫她慢慢行，以及禁止她拿重物、蹲低或跨過障礙物。

「暫時生一個試水溫」

張寶兒表示懷孕逾3個月，前日剛做產檢，醫生指情况穩定，她便急不及待跟大家分享喜悅。不過她最近經歷輕微妊娠反應，除嘔吐和胃脹情况外，胃口也改變了，「飲食方面比較清淡，喜歡食番茄、澱粉質及沒調味的食物」。由於她怕悶，未打算停工待產，只要工作安全就無問題，老公知道她會好好照顧自己。活動上她笑言將來會讓女兒選港姐，是否暗示今胎佗女？她說待再做產檢才知胎兒性別。有否計劃生多少個？她說暫時生一個試水溫，婚後一直想生BB，但沒有認真計劃和執行，抱隨緣態度，覺得緣分到就會有。她之前因工作周圍飛，現在懷孕會多留家休息養胎，要開始執屋，騰出空間放置嬰兒用品，但盡量不會霸佔老公工作室和自己的衣帽間。

陳庭欣性感現身曬fit爆身形

陳庭欣一身性感打扮現身，笑指參選港姐已是多年前的事，擔心往後未有太多機會出席港姐活動，故趁機盛裝打扮，希望讓大家留個美好印象，也慶幸身材轉變不大。她平時勤做運動保持fit爆身形，「當年去印度拍外景前，被指是包包臉，但旅程好辛苦，去完印度像中了『瘦降』，這個『瘦降』到現在仍有威力」。

劉穎鏇鼓勵年輕靚女參選港姐

劉穎鏇當年在美國讀書回港選美，首次跟港姐大隊到日本拍外景，行程充實，難忘又開心。不過她無意介紹朋友參選，因在港認識的朋友全是圈中人，外國朋友又不懂廣東話，但她鼓勵年輕靚女鼓起勇氣參選，爭取機會見識不同事物。對於好友伍樂怡宣布退出娛樂圈發展個人品牌生意，她表示早有聽聞對方的意向，但當時未落實，只知對方發展個人品牌，會聯絡關心，對方應清楚自己想追求什麼。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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