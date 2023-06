next

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安(Edan)上月推出新歌《ChatMrE》,是配合AI主題的作品,他在MV由形象到畫面都充滿科幻感。MV入圍美國洛杉磯「LACA Film Festival」,並獲頒「最佳音樂錄影帶攝影」及「最佳製作人」兩獎。Edan在社交網轉發MV獲獎消息,開心留言︰「WOW!《ChatMrE》MV攞獎!」

柳應廷籲歌迷勿幫襯黃牛

隊友柳應廷(Jer)將於下月7至9日假會展舉行個人演唱會《"Across The Universe" @In My Sight Solo Concert 2023》,7月9日為MIRO專場,門票上月開賣,於3小時內售罄,事後有「黃牛」將門票放上網炒賣,惹來不少粉絲不滿。公眾場門票上月31日早上公開發售,開賣不久亦全數售罄。有發現近日不少賣飛網站有Jer演唱會的門票售賣,價錢比原價高出超過一倍以上。Jer在社交網公開部分疑似黃牛的兜售演唱會門票的留言,表示︰「blocked!請不要dm黃牛!」

娛樂組