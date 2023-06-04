45歲老公暗撻25歲環保少女 妮坦莉寶雯婚姻觸礁

妮坦莉寶雯（左）傳因夫婿Benjamin Millepied（右）出軌，搭上比他年輕廿歲的Camille Etienne（圓圖），導致婚姻亮起紅燈。

【明報專訊】現年41歲的《黑天鵝》金像影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman），上周偕舞蹈家丈夫Benjamin Millepied到巴黎欣賞樂壇天后Beyonce演唱會，事隔數日再被狗仔隊目擊二人在街頭擁吻，表面上夫妻恩愛，但據法國雜誌《Voici》報道，現年45歲的Benjamin早前搭上比他年輕廿載的環保分子Camille Etienne，妮坦莉得悉老公出軌，但為子女着想，卻又不欲離婚，賤夫亦表現悔意並落力箍煲，婚姻關係呈現膠着狀態。

《卡露的情人》托德希尼斯（Todd Haynes）執導、妮坦莉寶雯與另一金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）合演新片《May December》，上月底在康城影展舉行首映禮，贏盡口碑，妮坦莉夫婿Benjamin當時未有到場打氣，傳媒不以為然，直至法國雜誌《Voici》刊登男方與25歲少女Camille到辦公室「短聚」兩小時的照片，婚外情曝光後，妮坦莉婚姻觸礁的傳聞，頓時甚囂塵上。

去年曾經分居

據《人物》雜誌引述知情人士透露，Benjamin與Camille的不倫戀「非常短暫而且已經結束」，原因是男方向妻子坦承「犯了嚴重錯失」，為了挽救家庭，落力箍煲；另一方面，今年3月妮坦莉得悉賤夫出軌，但未採取任何行動，原因是她個性低調，並以「子女的私隱和利益為首要考慮條件」，暫未打算離婚。英國《每日郵報》曾向妮坦莉和Benjamin發言人查證，但未獲回覆。

另據美媒Page Six報道，去年慶祝結婚10周年紀念的妮坦莉夫婦，表面恩愛如昔，事實卻是婚姻早已亮起紅燈，去年更一度分居，其後短暫復合，當時她正忙於演出新片《May December》，雖然拍攝期只有短短23日，但她婚姻觸礁一事，已是片場裏的公開秘密。巧合的是，新片內容亦跟婚變有關，未知妮坦莉演來可會感觸良多。

因《黑天鵝》結緣

妮坦莉2009年因與Benjamin合作《黑天鵝》而擦出愛火，後者負責為演員編排芭蕾舞，結果女方憑此片揚威奧斯卡。拍攝期間，Benjamin原本跟舞蹈員女友Isabella Boylston拍拖，其後移情妮坦莉，因此有傳她以第三者身分，橫刀奪愛並於2012年結婚，現育有兩名子女Aleph和Amalia。