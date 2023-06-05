亮相《聲夢2》黃洛妍生日會 曾志偉不知蔣志光離巢 認擔心斷層

【明報專訊】無綫總經理曾志偉前晚出席《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）的生日會，表示Janees親自邀請，公司有慈善騷都抽空來支持。曾志偉讚Janees乖女又勤力，多才多藝和好學，拉小提琴和唱歌外，還不斷求新求變，是可造之材，會讓她有更多發展。會否安排她拍劇集？他稱Janees喜歡音樂，先專注音樂方面發展。

在無綫效力逾30年的蔣志光被指已離巢，無綫官網不見他的個人資料。志偉表示不知道，亦不清楚，要了解一下，他負責綜藝，蔣志光主要拍劇，是多才多藝的藝人，畢竟在無綫工作多年。有指無綫資深藝人買少見少？志偉承認擔心斷層，「一定會，但這是定律，這類角色有限，工作不夠就要尋求更好出路。『鎮台之寶』汪明荃、胡楓和薛家燕，公司會盡量留下他們」。

Janees本月26日26歲生日，前晚歌迷會為偶像舉行生日會，筵開35席，到賀圈中人還有陳欣健、劉威煌。Janees為答謝歌迷由《聲夢2》支持至今，苦練醒獅兩星期送驚喜外，還演奏小提琴和唱歌。她將推出新歌，希望做多元化歌手，想試又唱又跳。

Janees事業為重 唔急拍拖

單身7年的Janees未有許願找到男朋友，「覺得拍拖要付出很多心機和時間，現在工作很忙，沒時間，暫時沒這需要」。她稱不察覺有追求者，自嘲是傻豬感受不到，「朋友知我獨立和事業心重，決定要做一件事就很專心，不會介紹男生給我認識」。

記者：柯美