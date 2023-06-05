炎明熹中學畢業嘆時光飛逝 鍾柔美問攞考DSE貼士

【明報專訊】炎明熹（Gigi）及鍾柔美（Yumi）前晚演出無綫慈善節目《萬眾同心公益金》，Yumi表示見到表演的小朋友，如見到以前的自己，想起小時候同樣參加很多跳舞及唱歌活動；Gigi笑稱接受不到自己大得太快。18歲Gigi估不到與16歲Yumi也要講「想起細個時」這句話，表示小時候很少表演，最記得是幼稚園扮生肖，屬雞的她穿白衫加紅冠服裝，算第一次表演。Gigi稱以前已很喜歡唱歌，「但五音不全，可能聲帶未發育好，到13歲才開始學唱歌，舞台經驗不算好多，開心現在慢慢累積」。她感慨時間過得太快，之前一直緊張考DSE，考完就放暑假，「屋企人成日話要把握時間、珍惜時光，以前不會意識這句話的重要性，現在發現真的好重要，大家要享受每個時刻」。

Gigi已完成學校畢業典禮，很後悔沒有計劃好在學校拍照位置，最後悔沒有影禮堂的校訓，活動完關燈已無機會，唯有請老師返工幫忙補影。在畢業禮是否成為「集郵」對象？她說不算是，開心有人主動找她影相，因她平時給人感覺很冷淡，是慢熱的人，「他們主動來和我交流，還發現有個女同學原來不是想像中奇怪，我們終於互相點頭交流，所以大家不要以貌取人」。

Yumi正應付考試，明年考DSE，笑言要問Gigi攞考試貼士；又很開心在節目與陳潔靈合唱，在《聲夢傳奇》只見過面，未有機會獲對方指導，今次是很好的學習機會。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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