飾舞女搣甩千金形象 鄺潔楹演技被肯定獲邀拍新劇

【明報專訊】鄺潔楹（Judy）最近一改乖乖女形象，在無綫劇《一舞傾城》飾演1980年代夜總會舞小姐「細細粒」，大膽挑戰被SM性虐戲。家住大埔2000呎獨立屋，父母從事家俬生意，千金小姐Judy擁高學歷，畢業於美國西雅圖大學商業經濟學系。Judy透露家人沒有反對她做幕前，今次在《一舞傾城》演舞小姐，媽媽只擔心她駕馭不到角色，「我是孻女，自由度高一點，家人有討論過，若哥哥想做幕前，他們不會批准，覺得他是一家之主，不要發明星夢。家人只期望不用貼錢資助我生活就得，聽到有少少灰，點解他們對我要求那麼低」。

曾任文職常OT 向母哭訴

Judy透露大學時屋企畀零用錢，不懂慳錢，對物價沒有概念，「自從入行做娛樂新聞主播，每月收入只有一萬多，學識慳住使，要儲好耐錢先買到喜歡的東西，但已不用家人資助生活費。我有定下目標，希望掙到錢畀家用，30歲前儲夠錢畀父母買樓做首期，發現自己想得太容易，沒想過疫情爆發令社會經濟變差，現在30歲出頭只能夠畀家用，儲首期離我太遠，講起就頭痕，屋企裝修都想夾一份錢。其實我早幾年曾花近10萬元，包食宿請一家五口去泰國度假，有少少自豪」。

Judy稱找到喜愛的工作，最令家人放下心頭大石，「之前做過一年文職，第一個月OT到晚上10點，我打電話跟媽咪哭訴打工好辛苦，覺得老闆好變態。母親當時好擔心我嬌生慣養，現在見我拍劇通宵開工34小時，即使休息不夠，從未喊過，媽媽嘖嘖稱奇。做呢行個個都辛苦，拍到冇時停，我不是特別孤獨，而且當喜歡一份工就變得忘我」。

盼成第3個出名「細細粒」

Judy在《一舞傾城》演舞小姐「細細粒」劉世珍，有不少香艷、SM性虐、慘情爆喊、姊妹情義演出，她自評表現值70分，還有進步空間，笑言演過「細細粒」的黎姿及有「細細粒」外號的陳嘉佳，都是出色藝人，令觀眾留下深刻印象，她希望成為第3名做出成績的「細細粒」。

沒想到劇集播出前已有回報，監製鍾澍佳率先看了《一舞傾城》，對Judy演技有信心，邀她參演新劇《新聞女王》單元故事，飾演情緒有問題的女子，角色很有發揮，「幾有成功感，算是對自己有個交代」。她不擔心演舞小姐毁滅了在粉絲眼中的女神形象，透露她欣賞的演員戲路都很廣，演繹不同角色，不介意被網民批評，「希望大家認同我的戲路不限於某類型，可試不同角色。邱淑貞是我女神，有翻睇她的電影學習」。

讚前輩陳法蓉好玩得

Judy開心與劇中拍檔陳法蓉、陳星妤、蔡潔、姚子羚和文凱玲成為朋友，大讚前輩陳法蓉細心、沒架子、玩得又很照顧後輩，「小時候很喜歡睇《賭俠》，開工第一日見法蓉姐裇髮，跟當年電影角色『龍九』一樣，她講笑說『未著龍九對絲襪』。我會主動向她請教拍戲心得，她知我要拍SM戲，事前幫我做心理輔導，教我要跟對手和導演好好溝通，講清楚自己底線，避免大家有誤會，不要因怕事而啞忍。在偏僻地方拍戲，她都不介意在片場等埋其他人，叫司機載大家一起收工」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

服裝：Claudie Pierlot

髮型：Terrence Chan @ Hair Salon

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