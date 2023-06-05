自爆無懼「鏡安法」 林日曦揭「唱衰」Tiger原因

【明報專訊】林日曦以視像形式演出的舞台映畫戲《大離婚日——夫》前晚第12場，MIRROR成員Tiger（邱傲然）、鄧麗欣、周國賢及何韻詩捧場。林日曦謝幕時趁Tiger在場，分享劇中「唱衰」Tiger來龍去脈，表示公映前有同事驚他犯「鏡安法」，建議刪剪這一段，他無懼說：「我使驚？」

林日曦透露大半年前開始寫《大離婚日》，覺得怎樣都要幫班「前夫」唱衰班「鏡仔」，但他完全不熟悉MIRROR，開始上網找很多他們的訪問片段看，「諗住搵其中一個成員寫入去，留意到每條訪問片入面，在角落都會有一個長髮男人，默默揸住一堆咪，遞給企喺後面嘅姜濤，姜濤都好多嘢講㗎嘛」。他稱如自己負責遞咪，一定心諗「講完未，隻手好攰」，引得全場爆笑。

林日曦表示Tiger這種人，說話不多默默做事，似足自己，認為收收埋埋的人一爆就會不得了，所以揀Tiger寫入劇本，「好多謝Tiger唔介意畀我唱衰，但他都冇得介意啦。因為記者問到，他身為偶像，只能夠答唔介意」。Tiger在開場前獲邀上台與「林日曦紙板」及「本人」隔空視像合照，林日曦搞笑向Tiger說：「叫你啲小虎隊（粉絲暱稱）冷靜啲，希望你第時攞到最受歡迎男歌手時，記得飲水思源，多謝返我，約定你。」

娛樂組