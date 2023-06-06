《中年好聲音》奠定星級評判地位 張佳添緣繫音樂 享受助人圓夢

【明報專訊】音樂人張佳添的作品多達數百首，他是樂隊Black Box成員，24年前決定退居幕後，近年為歌唱選秀節目擔任評判又回到幕前，現年52歲的他歷盡人生高低起跌，兩次婚姻失敗、被第二任前妻告上法庭、生意觸礁被頒發破產令，他認為一切皆是人算不如天算，前年「入五」後心中只有活在當下和感恩，現階段要做好的角色，除了是兩女兒的好爸爸外，還要繼續任歌唱選秀節目評判，幫助有音樂夢想的人圓夢。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張佳添的父親是香港電影導演和編劇張森，叔父是已故電影演員、「銀色鼠隊老大」張沖，但張佳添未有選擇電影路，不過叔父就令他愛上看電影，「我的創作天分遺傳自爸爸，靚仔就遺傳了叔父，當年叔父高大威猛，連影星林黛都是他的女友，前妻是胡錦，我小時候常常見到鄧光榮、周潤發等很多明星，令我由中學開始到現在都鍾意入戲院看電影」。張佳添稱爸爸讓他自由發展，「我讀中學時沒拍拖，不識追女仔，只投入音樂世界，亦會聽收音機，追蹤西洋音樂排行榜資訊，我的英文好，都是聽英文歌學的，當時我的第一志願是音樂，第二志願可能是電影，因曾為電影做過配樂」。

未夠一歲扮唱歌 立志當創作歌手

張佳添稱小時患哮喘，但無阻喜歡音樂，「好細個已經鍾意唱歌，聽阿媽講，我未夠一歲就拿着玩具咪唱青山（台灣流行歌手）的歌。中學發歌星夢，大學立志當創作歌手，不過我在美國夏威夷大學主修新聞系、副修英文系，原因是英文較佳。我留學時利用空閒時間寫歌，有更多靈感，第一首寫給古巨基的歌《其實我...我...我》，就是大學4年級獨自在房間寫出來的」。1992年大學畢業回港後，第一份工為電腦雜誌寫稿，因中文不好，做了一星期即被「炒魷魚」，之後轉到有線新聞台任職導播，一年後決定執教鞭，轉到一所中學教英文，原因是貪假期多，「可以有時間作曲，不過教了年多，其間已組樂隊Black Box，便決定辭職專心投入音樂工作」。

組樂隊Black Box 未紅退居幕後

1995年樂隊Black Box首支歌派台，張佳添正式入行，但慢慢發覺自己年少無知，萌生退居幕後的想法，「自覺性格較內斂，不適合幕前，不過對於Black Box未能走紅確有點不忿，當年出過3張碟，攞過音樂獎項，以為捱多幾年會紅，隨滾石唱片撤出香港，到1999年，感意興闌珊決定解約，退居幕後發展；其實是自己不爭氣，公司不是零機會，可能當時再努力點都有機會出頭，只是細路仔唔識世界，想法不夠正面。這個世界總有點時也命也，之後發覺自己的音樂才華可以在幕後作出貢獻，多年來很多位置都試過，作曲、作詞、編曲、監製、經理人、發行及教唱歌，發覺最啱我原來是擔任歌唱選秀節目評判，因做了評判，大家才認得我」。

兩度離婚 被第二任前妻告上法庭

張佳添當年放棄任中學教師轉當音樂人，接手的女教師正是他的首任前妻黃敬佩，緣分亦由音樂開始，張佳添作曲、黃敬佩作詞的歌曲《死性不改》大受歡迎，他們婚後育有女兒張珈喬，可惜婚姻只維持了14年，因張佳添遇上了「第二最愛」、未正式註冊的第二任前妻張佩詩，兩人婚後育有另一女兒Mira，但5年後亦離婚收場，張佳添更因一項「襲擊致造成身體傷害罪」被張佩詩告上法庭。

活在當下 兩女健康成長已感恩

張佳添表示現在跟兩前妻變為好友，表示99%不會再結婚，除非遇到一個很理想的人。他兩年前「入五」，明白到人生苦短，寧活在當下，只要有瓦遮頭、有飯開，兩個女健健康康成長就已經感恩，他說：「人生有高有低，可以說官司纏身、公司清盤、破產都不覺是最低潮，就當是學習，多年來也反思自己有什麼問題 ，對人生及愛情看法已有改變，前妻是其中點醒我的人，現在常掛在口邊的是活在當下、感恩，不會讓過去的事牽着自己走，亦不擔心未來，雖不是超級富豪，但心中富有，細個的意願就是想做音樂，現在已經做到，仲想點？我在百幾萬人收看的節目任評判，能幫別人圓夢，夫復何求！」