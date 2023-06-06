開烘焙店火速回本 支嚳儀兼顧家庭事業 老公無投訴

【明報專訊】《中年好聲音》歌手支嚳儀於尖沙嘴開設自助烘焙體驗店，昨日舉行活動，好友倪晨曦現身支持。支嚳儀表示開設烘焙體驗店5年，現在香港有兩間分店，馬尼拉與吉隆坡也有分店，暫沒想過上市那麼長遠，先腳踏實地做好每一步。

問到是否已收支平衡？支嚳儀稱在灣仔開設第一間上樓舖時，做了7個月已回本，亦因參加《中年好聲音》，現在多了不少顧客。

支嚳儀甚有生意頭腦，問到下個目標是什麼？她稱現時很忙，首先要將人生四大重點，包括照顧兒子、打理屋企、經營生意及追夢取平衡，「我覺得女人不可以懶，唯有犧牲睡眠時間做自己喜歡的事，現在每日睡4至6小時，紅日就陪小朋友，可謂年終無休。（老公有否投訴？）沒有，因我回到家便把電話放下」。談到《中年好聲音2》即將舉行海選，支嚳儀表示有鼓勵身邊朋友和粉絲參加，最開心聽到有全職媽媽粉絲說受她影響重拾夢想。

倪晨曦不懂烘焙 整蛋糕失敗

倪晨曦為配合芭比主題，一身粉紅色打扮現身，她笑說：「老公還沒看到，只要不是太得人驚，他都沒意見的，反而我走在街上有點不好意思。」她表示會下廚，但不會烘焙，試過為大仔做無糖香蕉蛋糕，完全失敗，可能分量不對，做出來像石頭一樣硬。她透露最近主力打理瑜伽館業務，下月再出埠工作。

記者：陳釗

攝影：劉永銳