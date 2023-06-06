拒為「抽水」言論道歉 林作要求前公司解釋解僱原因

【明報專訊】林作日前「抽水」鑽石山荷里活廣場謀殺案言論遭外界指摘，他涉不當言行被保險公司解僱。林作堅持言論是黑色幽默，昨日在律師陪同下於林母的半山豪宅舉行記招，表明就該言論沒有任何道歉意願，稱要保障自己的言論自由，作出聲明指不能接受保險公司單方面指控他違反社交媒體守則，以及與該公司的價值觀背道而馳，令他不自願地離職，要發出嚴正聲明，保留所有法律權利，並會進一步行動，以書面回覆該公司，要求解釋。

林作被問到可認為要向事件死者家屬道歉？他說：「我非常之認為如果兩名死者家屬，這刻對我的言論感到悲傷、損害心情的話，絕對道歉，如果兩家人需要任何形式協助，無論是法律意見或多一把聲音幫手發聲，我一如既往會挺身而出。」林作稱不同意有人指他拿這件事當玩笑，他絕對沒有冒犯過死者及家屬，亦沒有寬恕過兇手，見不到自己有任何不敬。

指王宗堯「抽水小人」

林作表示刪帖文是有人教他可得到多些關注，對於前友女麥明詩讚好保險公司「終止合約」帖文後又收回，他說：「調番轉，如果她有單嘢，我不會作出任何回應，我一直以來都秉持不要搞到任何前度，分手不是朋友，應該保護對方，我不知她為什麼這樣做，亦沒什麼感覺。」

王宗堯在社交網轉發林作被炒報道，留言「公道」，林作在對方帖文留言反擊：「你也很快會獲得你應得的後果。」林作解釋「踩場」原因，稱王宗堯多年前已向他「抽水」，「他嫌我是抽水怪？他直程是抽水小人」。

記者：林祖傑