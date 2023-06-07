Tim蝦頭王君馨任《造星V》評判 樂隊Battle 紅組落敗淘汰兩學員

【明報專訊】ViuTV《全民造星V》第二回合前晚展開，60強爭奪晉身40強的席位，今次評判包括王君馨、Dear Jane主音Tim、楊詩敏（蝦頭）、歌曲監製何秉舜（何丙）與填詞人Oscar Lee。主持強尼先公布賽制，會以小組形式對決，今次指定表演項目除跳舞Battle外，首次加入樂隊Battle，小組表演必須具備樂器演奏元素。兩組分5回合自選對決與5回合跳舞及樂隊對決後，總共20人被淘汰。

前晚紅藍兩組先進行樂隊Battle，兩組同演繹Dear Jane的《聖馬力諾之心》，藍組以唱將Mark Chan、宇軒、Adam Sang、樂樂、Howard及Jason Loi上陣，原唱Tim讚有feel，令他喜出望外。紅組Hei、Nathan、Andy、David、Kim及Hayden以校服造型出場，Nathan投入唱到哽咽。蝦頭認為他們的演出似躲在角色背後，她更想看到他們真面目，最後紅組以4盞藍燈及1盞紅燈先輸一仗，需要淘汰兩名學員。Nathan與Hei因落敗哭成淚人。

王君馨開騷 邀王鋒Owen鬥舞

王君馨去年曾參加內地大型舞蹈比賽，今次有機會擔任《造星V》評判，希望給參賽者演出機會，她明日（周四）在麥花臣場館舉行的首個個人演唱會，邀請《造星V》學員王鋒與Owen擔任嘉賓鬥舞。

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