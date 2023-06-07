「賣處」劇情被批意識不良 姚子羚稱呈現夜場生活難正經

姚子羚（左）和蔡潔（右）稱《一舞傾城》以夜場生活做背景，情節不會太正經，希望在電視尺度下拍得淋漓盡致。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】姚子羚、陳法蓉、蔡潔、陳星妤、莊思敏及李嘉等，昨日到商場宣傳無綫劇《一舞傾城》。剛從加拿大回港的姚子羚，表示此行去了10日，與譚俊彥、蔡思貝和袁偉豪登台後，她留在當地探朋友，很開心可以與鍾嘉欣見面，勾起很多以往大家合作拍劇回憶，「沒有約定，因我忙，嘉欣湊仔又很忙，最後只能趁她湊仔放學時有個break，大家短聚一下，因時間關係，連去她屋企吃飯都不行，但有跟她兒子say hello」。子羚直認羨慕嘉欣現時相夫教子的生活，她喜歡家庭生活，但目前更熱愛工作。

蔡潔稱點到即止 怕觀眾失望

談到《一舞傾城》「賣處」劇情被批意識不良？子羚認為劇集背景是夜場生活，「相信觀眾都意識到情節不會太正經，劇集將當年情景以誇張、戲劇化方式表達，都係一個話題」。蔡潔表示難得拍這類題材的戲，希望在電視尺度下拍得淋漓盡致，若點到即止，可能會令觀眾失望。

蔡潔稍後會有場被李嘉迷姦的戲，她稱最後不成事，「男朋友來救我，我要一手拎住張被，一手用酒樽打鬥，喊到甩埋隱形眼鏡，自己冇睇playback，希望出來效果好」。今次真打為主的子羚，表示若角色需要不介意拍愛情動作戲，但要出到街，如果最後被刪減就不要浪費時間。

李嘉牀戰莊思敏扭傷腰

李嘉和莊思敏劇中有場激情牀戲，因電視尺度被刪剪，被刪片段近日流出。莊思敏笑稱拍攝時的情景早已忘記，但看回該流出片段，即勾起她所有回憶。李嘉笑言記得拍攝時的動作，最深刻場地又熱又焗。拍打真功夫與愛情動作戲比較，李嘉笑說兩者各有各辛苦。莊思敏認為拍動作戲較易有意外，李嘉聞言說：「也不是，我拍（牀戲）到扭傷腰骨和腳趾，你不知而已，武打戲是離身，這類戲則貼身和細緻一點，與對手感應較強烈，有點像打柔術。」

記者：陳釗