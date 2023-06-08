李靚蕾稱贏美國官司想尖叫 王力宏律師反擊「自我感覺勝訴」

【明報專訊】台灣歌手王力宏與前妻李靚蕾2021年12月爆離婚風波，王力宏被指出軌、召妓等，形象盡毁，至今年初才正式復出。兩人就離婚及撫養權等問題鬧上法庭，分別在台灣及美國打官司；他們早前被拍到現身台北地方法院，但未有回應官司進度。

李靚蕾昨日宣布開設網上頻道節目《沉靚時間》，第一集主題是如何克服低潮，透露經歷低潮時，很多人跟她分享經驗和看法，協助走出低谷，因此想把這股力量分給需要幫助的人。李靚蕾以在美國和台灣的官司舉例，稱當時非常辛苦，礙於時差，只能在凌晨三四點透過網絡參與開庭，有好一段時間難以正常睡覺，很難熬。直到某天早上，收到關於美國官司勝訴的通知文件，她當時很想尖叫，「我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是需要一個空間釋放我的情緒」。不過她把該做的事忙完，直到晚上8時，一個人坐在客廳時反而哭不出來，認為時間和轉移注意力是對抗低潮的好方法。

王力宏的律師回應李靚蕾言論，「法律講的是事實，不是感覺。針對李小姐podcast說美國勝訴，之前王力宏先生已經透過律師說明，是因為管轄權的原因移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利」。

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