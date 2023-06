next

【明報專訊】MIRROR成員姜濤的個人演唱會於8月3至5日假亞洲國際博覽館舉行,8月3日為MIRO場。姜濤昨日在社交網公開演唱會海報及詳情,黑白海報見姜濤浸在水中露出半個頭,帖文寫道︰「『由我自訂 存在意義《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》』。誰曾怕被淹沒在大師班的班房,逆流之中緊握初衷,無忘目標只想似我。今年8月,與姜濤一起校對軌迹,不偏不倚地從頭灌溉。」很多粉絲留言讚他的海報好有型,稱要努力撲飛。

隊友邱士縉(Stanley)日前在社交網以黑底白字表示:「失望之後是什麼?是絕望,現實再一次把你打沉,究竟需要我多大的努力才行?我也不知道了。」他的帖文令很多朋友及粉絲擔心,紛紛留言鼓勵。

Stanley前日發文解釋︰「本身只是單純的抒發情緒,想不到換來大家的打氣和支持,多謝大家。有位前輩說,𠵱家嘅難捱以及磨練,10年之後你睇番,就係你成功嘅重要資產。其實你儲緊嘢!現在考驗你有幾熱愛啦!當你好愛,你就會繼續努力學習,沉澱!收到。」不過他未有透露之前發生什麼事受到打擊。

娛樂組