【開箱】續談《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》 有機會再問鼎奧斯卡

【明報專訊】昨日談到Marvel超級英雄動畫《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》續集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)上周四在港上映,並分為上下兩集推出,下集取名《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》,定於2024年3月開畫。

組蜘蛛俠聯盟備戰

片中提出「蜘蛛俠的宿命」,但主角兼Marvel史上首名非裔「蜘蛛俠」麥爾斯拒絕認命。電影開場時「女蜘蛛俠」桂恩亦曾對麥爾斯表示,無論在哪個宇宙,蜘蛛俠與愛人都沒有好下場,她曾深愛的彼得柏加正是在其懷中逝世,因此雖視麥爾斯為知己,卻不敢變成情人,就是害怕宿命重臨,心靈再次受到傷害。隨着麥爾斯展示打破宿命的英雄氣概,且看下集桂恩會否受到激勵,嘗試勇敢愛下去,令有情人終成眷屬。

片中為了拯救父親,麥爾斯強行使用928號宇宙內的時光機器,準備返回自己所屬的1610號宇宙,豈料陰差陽錯,麥爾斯錯誤降落在42號宇宙,遇上另一個麥爾斯,而令他最震驚的是,這個世界的麥爾斯並未成為蜘蛛俠,而是化身反派潛行者,他把麥爾斯綁起,下一步會怎樣?

另一方面,桂恩為救麥爾斯,決定召喚上集出現的戰友包括中年版彼得柏加、暗影蜘蛛俠和蜘蛛機械人等,組成另一隊蜘蛛俠聯盟,為下一場大戰來臨做好準備。

雖說《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》屬於動畫電影,但本系列以突破常規見稱,因此戲中出現真人版《蜘蛛俠》主角如杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲(Andrew Garfield)、《毒魔》的雜貨店老闆娘陳太,甚至《韓索羅:星球大戰外傳》男星當奴高化(Donald Glover)扮演的潛行者,也不叫人意外,而且毫無違和感。

影像多變優缺點兼備

如果上集水平足以贏得奧斯卡,今集再下一城,應該毫無難度。本片呈現的多元宇宙,比起MCU任何一部真人演出電影更令人信服;麥奎爾亦示範了蜘蛛俠的真正英雄本色,就是「救人毋須任何理由」。例如他在大橋倒塌前,及時出手救了印度蜘蛛俠的未來外父,卻遭蜘蛛俠2099責難,批評此舉等同破壞歷史軌迹,麥奎爾已不服氣;其後蜘蛛俠2099動員所有同伴阻止麥奎爾離開,只為禁制他再次出手,拯救即將遇襲的父親,導致多元宇宙加速崩潰。麥奎爾拒絕就範,寧願跟所有人為敵,也要貫徹救人天職,這份雖千萬人吾往矣的霸氣,粉絲看罷怎能不感動到喊?

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》雖然精彩卻非完美,顏色豐富影像多變,既是優點也是缺點,七彩斑斕和風馳電掣的畫面,令人目不暇給的同時,亦令部分觀眾頭暈眼花,如何平衡兩者?難度實不下於蜘蛛俠既要救人又要避免多元宇宙崩壞。

上映日期:6月1日