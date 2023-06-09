《造星V》跳舞Battle滲火藥味 紅組阿澤投訴藍組王鋒擅自變陣

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》前晚一集，藍組大熱1號王鋒與隊友跳《Fire×Not Today》獲評判讚賞，Dear Jane主音黃天翱（Tim）說好睇，王君馨亦讚王鋒有魅力。不過當評分時，紅組成員26號阿澤（鍾澤誠）突然說有事發表，他對王鋒有微言，指兩組跳舞對決有一齊練習，他原本與王鋒構思好一個動作，對方突然擅自變陣，令他不知有否影響觀感。Tim表示完全沒有，叫阿澤放心。最後紅組在這場跳舞Battle贏了藍組。阿澤事後在「鬆一口氣房」再解釋說：「因為就算贏咗我都唔開心，表演期間出現問題，係想呈現好特別畫面畀觀眾睇，但現場表演時，王鋒突然變陣，無做到本身排舞step，我當下有啲愕然，個腦空白一片，諗點解要咁做，我有少少疑惑，覺得應該要講出嚟，等評判公平判決。」

ViuTV專頁有投訴足本版

有網民指ViuTV之後在社交網上載該段阿澤投訴片，但其後刪去帖文，令該網民質疑是否要保護王鋒而刪片。不過該演出片段在ViuTV的專頁有足本版，可讓大家重溫。有報道指《造星V》已選出10強，傳聞中王鋒是其中之一，其他有熱門99號KC（黃家灝）與2號Nathan（魏念恩），還有來自美國的9號Lyman（香胤宅）、6號Taco（黃泓祖）、32號亨仔（陳鎮亨）、35號田曜誠（Tsoul）、46號希晉（王希晉）、3號Snoopy（詹仕偉）及52號Ash（盧信宥）。

馮允謙：做錯事會鬧

《造星V》藍組導師馮允謙昨日出席活動回應阿澤投訴王鋒一事，他說：「王鋒是乖仔又勤力，如果真的做錯事會鬧，不過要再了解，阿澤都是乖仔，不想講太多。」

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