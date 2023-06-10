處女個唱大曬性感 老公台下示愛 王君馨公開幫好姊妹衛蘭招親

【明報專訊】王君馨處女個唱《Light It Up G.Racie王君馨1st Concert》前晚在旺角麥花臣場館舉行，獲老公Daniel、父母及大批圈中好友到場支持。王君馨全晚衣著性感勁歌熱舞，又獲老公示愛，她自爆從小已想成為萬千寵愛的偶像，要求自己要完美不能出錯，但入行墮進黑洞，抑鬱兼沒自信，後來藉信仰才走出來。衛蘭擔任表演嘉賓，戥好姊妹王君馨舉行首個演唱會開心落淚，王君馨趁機公開幫單身的衛蘭招親，大讚對方出得廳堂入得廚房。

王君馨（Grace）前晚開騷，岑麗香、蔡思貝、林欣彤、衛詩、姚子羚、COLLAR成員邱彥筒（Marf）及沈貞巧（Gao）等圈中好友捧場。Grace全晚衣著性感，施展渾身解數又唱又跳，她邀請《全民造星V》參賽者王鋒與賴天恩（Owen）一起跳唱，Grace說：「做《造星V》評判睇到他們的熱誠和才華，故邀他們參與。」王鋒與Owen感恩Grace提攜。Grace又走落台與觀眾近距離接觸，並跟與她撞樣的Marf共舞。

篩選後再安排約會

演唱會嘉賓還有好姊妹衛蘭與鍾舒漫，前者與Grace合唱《大哥》後忍不住落淚，惹得Grace眼濕濕，衛蘭表示與Grace相識12年，看到對方終舉行首個演唱會，戥她開心而哭。Grace趁機公開為衛蘭招親，大讚對方出得廳堂入得廚房，唱歌好聽，喜歡健身和旅行，而且笑點很低，歡迎單身又有意思的男觀眾舉手，台下有不少男士舉手，Grace笑稱經篩選後，稍後會安排約會。

入行墮黑洞 抑鬱沒自信

Grace自爆從小到大都想成為偶像，所以什麼都要求完美，不可以出錯，希望得到萬千寵愛，不過入行不久已墮進黑洞，抑鬱和沒自信，「可能畀自己太大壓力，幸好有幾個好姊妹帶我返教會，之後才走出黑洞，其實我幾好、幾獨特」。

現場播出鄭秀文、鄧紫棋（G.E.M.）及關心妍鼓勵Grace的短片，Grace老公亦拍片公開放閃，他向太太示愛說：「I Love You。」Grace以一曲《Perfect》送給老公，她說：「異地戀不容易，沒想過一起12年，要維持一段婚姻是很難的事，時間耐了，很容易無咗火花和驚喜，所以要增加甜蜜度，派少少福利。」她邀請一名男觀眾上台，綁住對方的雙眼和手，做出親暱舉動，嚇得對方大叫。

演唱會尾聲，Grace哽咽感謝老公和父母支持，「父母讓我做喜歡的事，我無論飛到哪裏工作，回家都有他（老公）」，她與台下老公互相做出心心手勢。壓軸Grace將encore最後一首歌送給自己，多謝自己堅持和沒有忘記初心，才有今日的演唱會，叫大家只要相信和努力，便能夢想成真。

與老公旅行 放鬆心情造人

完騷後Grace接受訪問。問到是否滿意表現？她自評80分，日後有機會再開騷才有進步空間，至於會否開part 2要看觀眾反應，或跟其他歌手一起做，因一人做演唱會幾吃力，「我又貪心，有一半歌是跳舞。（開一場有錢賺？）過幾日才計數，今（前）晚差不多爆滿，應該還可以」。她稱騷前戒油、鹽、糖，上台前只吃了兩口飯及少許雞胸肉，完騷後想吃薄餅充飢，「完成手頭上工作會跟老公去旅行，有計劃懷孕，但會放鬆心情，順其自然，太努力未必有」。

談到公開幫衛蘭招親？Grace再讚衛蘭是好女仔，不明為何仍未有適合的人出現。她曾想介紹早前來港的男性朋友給衛蘭，但衛蘭忙演唱會綵排，錯失機會，「今（前）晚都有很多男士舉手，工作人員收集完，我會看他們的社交網，好好過濾。（衛蘭有何擇偶要求？）她要求很簡單，愛她、愛主，最好是喜歡音樂同藝術」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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