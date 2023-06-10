高速公路被老公叫下車 謝安琪：因我太靚

【明報專訊】謝安琪（Kay）前晚錄影ERROR郭嘉駿（193）、郭奕芯、鄭伊琪（浩南）及譚凱倫主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》。Kay向3名女主持送花外，還特製「愛情聖手」燈牌給193，指對方實至名歸。193表示因與對方老公張繼聰（阿聰）是朋友，怕揭露些秘史，影響他們婚姻，不會向Kay問太敏感問題，又提議Kay遇到「唔啱答」問題可含沙射影；Kay笑說會用「我的同事」代替。

Kay透露會分享與老公的浪漫事，稱每年結婚周年都很有儀式感，穿大露背高衩裙，還請化妝師打扮靚靚，然後與老公各自去餐廳會合，像約會一樣，「記得有次回程時，老公突然在高速公路叫我下車，說專心不到駕車，因我太靚，我覺得這句話真心精彩」。

193讚兩人結婚多年仍如此有情趣，自認不是浪漫型，覺得送花一個星期便凋謝不實際，並趁機宣傳8月推出新歌《以為只是沒送花》，MV可能到日本或台灣拍攝。至於MV女主角，他說上次邀請Do姐（鄭裕玲），想不到香港有誰能超越，故邀請外國影后級演員，大家看到會嘩一聲。

193想做「馬拉193」契哥

Kay正拍ViuTV新劇《法與情》，跟眾演員合作愉快。談到她等埋位時睡覺樣子被偷拍，似在祈禱？Kay說：「有些朋友來探班，以為我很大壓力在祈禱，其實我睡着了，助眠產品廣告可以找我拍。」193讚Kay睡姿優雅，相反其隊友肥仔（梁業）同樣愛睡，但睡到像死一樣。《全民造星V》出現「馬拉193」？193笑言知對方家境富裕，很想做朋友，希望帶挈他一起搵錢，「雖然『馬拉193』已被淘汰，但我不介意他爸爸收我做契仔，做他契哥或契弟都無所謂，可以兄弟檔拍廣告」。

記者：陳釗