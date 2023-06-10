《造星V》藍組潘建丞楊梓熙出局

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》前晚一集有兩名參賽者被淘汰，同是藍組的Thaddeus（潘建丞）及Jason（楊梓熙）。

Thaddeus與其他組員在自選項目演出《Master Class》，對戰紅組的《單身隔離派對》，兩組的表演風格不同，藍組型格，紅組則走可愛風，最後紅組獲5盞紅燈勝出。落敗的藍組有兩名組員需要被淘汰，並即場宣布之前導師韋羅莎及馮允謙已揀選Thaddeus，要即場離開。韋羅莎眼濕濕感不捨，馮允謙鼓勵及安慰Thaddeus。Thaddeus感謝導師給予機會踏上《造星》旅途，有組員的陪伴及鼓勵，他會繼續追逐夢想，跟大家分享他的藝術及音樂。

另一被淘汰的Jason與組員在自選項目演出《逆流寄生族》，紅組則表演《和平之前》，紅組獲評判激讚，王君馨說看得好震撼及感動。最後紅組獲4盞燈，藍組得1盞燈，藍組再添兩個淘汰名額，Jason即時要出局，其他組員不捨爆喊，馮允謙與韋羅莎感不忿，說不知點解評判少少讚都無。Jason表示參賽對他是好大挑戰，跳出舒適圈，希望可以繼續追尋夢想，成為歌手。他昨日在社交網發文談演出感受，指旅程中看見自己的蛻變和進步，意識到要勇敢嘗試，不要讓恐懼成為心靈的巨人。

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