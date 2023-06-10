愛瑪史東新片扮女版科學怪人

【明報專訊】《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導、《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演新片《Poor Things》，將於9月8日在美國開畫，預告片昨日率先曝光，電影講述《蜘蛛俠：不戰無歸》威廉達福（Willem Dafoe）扮演瘋狂科學家，令Bella Baxter（愛瑪史東）起死回生，從此變成女版科學怪人，獲得永生和終極自由。原著中的科學怪人滿身疤痕，新版卻落在科學家面上，愛瑪可以繼續以靚樣示人。另外，「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）亦參演一角，看預告內容貌似迷戀愛瑪。

《獵魔士3》預告曝光

影視串流平台Netflix高收視劇集《獵魔士》第3季（The Witcher 3），亦公開最新預告片，亨利卡維（Henry Cavill）再次踏上斬妖除魔的冒險旅程，今季將會分成上下兩部推出，首5集本月29日上架，餘下集數延至7月27日面世。由於亨利卡維已辭演《獵魔士》，第4季將由《飢餓遊戲》李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）接棒。

《阿凡達》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）主演的Paramount+ 間諜劇《Special Ops: Lioness》，集合妮歌潔曼（Nicole Kidman）、摩根費曼（Morgan Freeman）等演出，亦公開了首條預告片。串流平台Prime Video《夏日之戀2》（The Summer I Turned Pretty 2）預計下月14日上架，昨日公開首條長約1分鐘的先導預告片。至於《星球大戰》外傳劇《阿蘇嘉》（Ahsoka）落實8月23日首播，最新預告片段亦同時曝光。

另一方面，今年8月將滿90歲的金像導演波蘭斯基（Roman Polanski），睽違4年的新片《The Palace》將於9月28日在意大利開畫，由於與8月30日揭幕的威尼斯影展時間相近，所以引起揣測該片屆時會在水都亮相。