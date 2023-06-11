伙舒淇拍音樂電影續前緣 張學友澳門開騷 感激觀眾陪伴到老

【明報專訊】61歲張學友的《張學友60+巡迴演唱會》前晚在澳門威尼斯人金光綜藝館開鑼，以三面台設計，四層高的樂手舞台，氣勢磅礴。學友大唱經典金曲，獻唱情歌《等你等到我心痛》時，熒幕播出他與舒淇拍攝的音樂電影，是兩人相隔逾10年再合作，學友向舒淇建議，每隔10年拍一個MV，讓他陪對方老，亦希望歌迷陪着他老。學友自嘲已經老了，搭車只需兩元，想透過今次演唱會傳遞「一切從初心出發」信息，相信人生在不同階段仍可呈現不一樣的美。

張學友出道38年，《張學友60+巡迴演唱會》是第10個個人演唱會，學友獻唱經典歌曲包括《馬路英雄》、《交叉算了》、《深海》等，當唱情歌《等你等到我心痛》時，大熒幕出現女神舒淇與學友特別為今次演唱會拍攝的音樂電影，是繼2012年舒淇為學友《1/2世紀演唱會》拍音樂電影後，相隔逾10年再次合作，延續前緣。

建議每10年合作拍MV

4分多鐘的音樂影片由導演翁子光以電影格局拍攝，傳達相愛的人在痛失另一半後，日日癡心等待的揪心之苦。學友笑說在拍攝現場跟舒淇建議，「我們每10年拍一個MV，我陪着你老」。他隨即問現場觀眾：「你們也會陪着我老嗎？」然後笑說：「呀！我忘了，我已經老了，坐公車只需要兩元，謝謝你們陪着我老。」觀眾熱情鼓掌回應。

整場演唱會結合芭蕾、管弦樂及流行音樂元素，展現學友對「60+」優雅與品味的追求。芭蕾舞者乾淨利落的旋轉、騰空跳躍，展現出芭蕾舞的柔美輕盈又極富力量的魅力。學友說：「知道為什麼選芭蕾舞嗎？就是想少跳一點。我想跳，你們也不想看吧！」學友接着獻唱《分手總要在雨天》、《祇想一生跟你走》。

特效呈現白髮皺紋老樣

張學友想透過演唱會傳達信息，是一切從初心出發，「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段，還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演」。他又笑着自嘲：「我雖然已經60+，但體力其實跟上次開騷沒差多少，只是怕觀眾看我跳舞，感覺辛苦而已。」學友常說自己老了，熒幕亦出現他經特效呈現滿頭白髮、白鬚及皺紋的樣子。encore時，學友選唱《藍雨》，最後再唱《吻別》為首晚演唱會畫上句號。

娛樂組