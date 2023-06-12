預告大反擊 黃智雯掌摑吳岱融16巴

【明報專訊】黃智雯、湯洛雯及劉佩玥等昨日到深水埗宣傳無綫劇《隱門》，公布7天跨平台首集收視21.8點，第4集22.6點，觀眾人數超過145萬。黃智雯希望新劇收視愈來愈好，預告之後劇情更精彩，很多角色會大反轉，最難忘是有場戲要掌摑吳岱融，吳岱融當時稱觀眾想見她大反擊，着她不停打到手軟為止，最後摑了16巴，「打完之後手震，其實打人好大壓力」。

湯洛雯有場戲被張國強掌摑12巴，很有被爸爸打的感覺，不過小時候只試過做功課不乖被父親打手板。問拍前可有找未婚夫馬國明排戲？她說：「他話要幫我排戲練習吓，但拍這類戲還是在場演較好，才能投入情緒。」

湯洛雯難忘參選被嘲有「4個胸」

黃智雯、湯洛雯和劉佩玥均是選港姐出身，談到前日港姐首輪面試，湯洛雯表示留意有參選佳麗似舒淇，她也覺得幾似，「最記得當年減到好瘦，因拍照時縮肚，被記者話我有『4個胸』，覺得好好笑，這是一個回憶，就算沒名次，但跟朱千雪等建立了好深友誼，成個過程都好好玩，有很多得着」。問可認為香港已很少靚女，今屆才有較多內地佳麗參選？劉佩玥說：「剛剛參選時不懂打扮和化妝，入行之後慢慢學識，就會愈來愈靚。」黃智雯認同，「搵到自己形象就會變靚，記得當年參選好似隻豬咁樣，係個人好豬」。

記者：林祖傑