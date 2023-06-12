鄧紫棋搭車化妝締最素演出

【明報專訊】鄧紫棋（G.E.M.）前日到汕頭演出音樂會，穿著T恤牛仔褲、紮馬尾上台唱了幾首歌，其後笑着告訴現場觀衆過了刺激的一天，從未試過在這樣大的場館，以T恤牛仔褲的裝扮上台演出。

G.E.M.稱本計劃前日下午乘飛機到汕頭，因天氣關係，飛機被迫降落廣州，要從陸路由廣州到汕頭，多花了四五小時車程。她唯有在車上於顛簸中畫眼線又黐眼睫毛。她是開騷前才剛剛趕到現場，所以唱歌時展現大笑容，因為覺得不可思議又搞笑。G.E.M.在社交網提及這次經歷，「我居然就這樣上台了，我的演出史上最素的一次」。

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