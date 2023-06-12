前夫Kevin恐兩子失媽媽 Britney被指吸毒 家人擔憂

【明報專訊】現年41歲的美國樂壇天后Britney Spears於2021年重獲自由，法庭解除其父Jamie長達13年的監護令，她去年第三度結婚，嫁給健身教練兼演員Sam Asghari，不過未夠1年即傳出婚姻觸礁。據英國《每日郵報》報道，Britney被指染上毒癮，父親Jamie擔心她會步女歌手Amy Winehouse後塵，吸毒過量而亡；Britney的第二任前夫Kevin Federline更害怕某天醒來，兩名兒子會失去媽媽。

Britney Spears與曾當舞蹈員的第二任前夫Kevin Federline育有現年分別17歲和16歲的兒子Preston與Jayden。Britney去年6月在家舉行婚禮，邀請麥當娜（Madonna）等圈中好友到場，兩名兒子卻未見蹤影；當時有消息指Preston與Jayden不滿媽媽經常在社交媒體公開半裸照片，感到十分尷尬，所以拒絕跟Britney見面。

父擔心步Amy Winehouse後塵

Kevin Federline透露去年兩名兒子拒絕見Britney Spears之前，曾向他表示，看到Britney身邊的人把疑似毒品交給她。Kevin稱知道Britney吸食冰毒，就像熱門劇集《絕命毒師》中出現的毒品一樣，他跟兒子都很擔心Britney，「我很害怕她吸食冰毒，一直祈禱有人能把此事公開，她會因此清醒過來。太可怕了，她是我兒子的媽媽呀」。他表示不想某天醒來，兒子發現母親吸毒過量。Britney父親Jamie也擔心女兒會步英國女歌手Amy Winehouse後塵，後者2011年吸毒過量身亡，終年27歲。

Kevin Federline表示今年2月Britney Spears的家人與朋友已計劃好要插手，而且在洛杉磯租了房子，又請醫療專家希望能幫她戒毒，不過計劃最後落空。

日前慶祝結婚1周年

另一方面，Britney Spears與Sam Asghari今年3月傳出婚姻觸礁，事緣兩人被拍到脫下婚戒，當時Sam的經理人解釋，由於Sam正在拍攝新劇《Lioness》，所以不方便戴上婚戒。雖然不時傳出婚變，但Sam上月在社交網公開跟Britney一起行山的片段，還稱呼對方為「我的女人」。趁本月9日結婚1周年，Sam又把去年婚禮的照片上傳到社交媒體，以示慶祝。