洪永城冒險亞馬遜河游泳 金髮胡美貽被誤認Lisa

【明報專訊】洪永城（Tony）、胡美貽（Nicole）和布樂文昨日宣傳無綫J2台旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》。Tony表示相隔3年多再拍旅遊節目要大爆發，日本、韓國已滿足不到他，決定帶觀眾一齊冒險，「始終未去過，都有點驚，所以要帶埋兩個後生去壯膽。（你是旅遊達人都驚？）當人上了年紀又有家庭，負擔會多了，平時都是帶小朋友去公園玩一玩就算」。

Tony透露節目雖說探險，但會以人身安全為大前提，旅程達成他人生其中一個里程碑，就是和布樂文一齊跳進亞馬遜河游水，「這條河有很多細菌，我們跳之前知道當地有人曾在河上游完水盲了，所以都有點驚，幸好我們上來還有手有腳。老婆沒有擔心，她恨不得我去拍旅遊節目，一人霸佔女兒」。Nicole也想參與，可惜不懂游泳，「我有帶泳衣去，但無用到，導演驚我著得少會被動物吃掉」。

布樂文多艷遇

問Tony對兩新拍檔有何評價？Nicole自爆被Tony嫌太嘈，Tony說是看中她在《港女野人》的表現，有很多經驗；布樂文則出名有少少怕醜，想他大膽點，經過此旅程，看得出他有做旅遊節目的潛質，還非常吸引異性，「布樂文在巴西，每去到一個地方都有不少女士主動約他和問他攞IG（Instagram），我在旁只能嘩，我年輕時都沒有咁勁」。Nicole笑稱合作後，發現Tony心境比她想像中年輕，甚至比她還要細，「我們幫他找回童真，旅程是開心的」。她又自爆因金色頭髮，試過在當地超市被人誤以為是韓國女團Blackpink成員Lisa，拉住她合照。

記者：陳釗