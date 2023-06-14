新人加盟榮升師姐 薛影儀期待拍處女劇

榮升師姐的薛影儀（上圖左）開心師弟劉漢傑（上圖右）和師妹跳唱組合JARA（下圖）加盟，公司變得熱鬧。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】薛影儀（阿儀）昨日聯同師弟劉漢傑及師妹跳唱組合JARA到九龍灣出席新歌及新人媒體見面會，亞洲心動娛樂（AMM）主席賴彩雲透露將投資500萬培育新人，主力發展音樂及網劇，原是「亞視一姐」的阿儀轉封為「AMM一姐」，除繼續出新歌，亦會參與8月開拍的網劇。阿儀覺得「AMM一姐」稱號ok，估計會加人工。問沒有被邀請出席《亞洲電視66周年台慶》晚會可會不開心？她說：「都會想參與，但不會不開心。」

阿儀在台上獻唱洗腦歌《一加一等於阿儀》及新歌《爸爸爸爸我愛你》，表示當師姐很開心，寄語師弟師妹要努力，希望在音樂上有機會合作。兩首歌網上點擊成績均十分理想，問怎樣獎勵自己？阿儀說：「都是加油，再努力啲，不知買什麼獎勵自己，父親節會和爸爸出街食飯慶祝，食啲好嘢，會食豪啲。」

阿儀透露師弟劉漢傑將創作合唱歌，遲些她會演出時裝網劇，並稱喜歡演古裝，「覺得自己古裝造型靚啲，之前試過吊威也，覺得好玩，開槍就危險啲，鍾意演些不危險的角色，都期待第一次拍劇」。據知網劇角色會有選美情節，問怕不怕再穿泳裝？阿儀說：「我ok嘅，啲人都話我比以前瘦咗啲，都係跑步，出汗就減到㗎啦。不過冇磅過，不知瘦了幾多，都想繼續瘦。」

記者：林祖傑