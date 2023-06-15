首剖白喪偶心情 詹瑞文含淚嘆「點解一齊時間咁短」

【明報專訊】詹瑞文（現名詹昊宸）今年4月傳出太太Amanda因肺癌病逝，當時有指他大受打擊不見人，未有回應傳聞。詹瑞文前晚在YouTube頻道與蔣怡（Coco）開直播剖白失去最愛的心情。詹瑞文與甄詠蓓1993年結婚，婚後育有一女。2012年詹瑞文被爆戀上公司同事Amanda，翌年與甄詠蓓離婚，結束20年婚姻，隨後Amanda成為詹瑞文經理人。詹瑞文在直播中表示Amanda生前為人低調，一直在他背後做了很多。

敬佩Amanda的能耐

詹瑞文透露跟Amanda相識20多年，對方1997年加入其公司，負責藝術行政工作，當時他與前妻甄詠蓓同是藝術總監。他與Amanda合作期間建立良好默契，經過一段時間，感情上亦決定了一起生活。他知道兩人的關係惹來負面報道，令Amanda辛苦，「呢個就係人生嘅選擇，我好欣賞佢，佢又好欣賞我，我亦處理好我要處理嘅嘢，咁我哋咪一齊去生活囉」。

當年Amanda背負第三者之名，詹瑞文透露好多時媒體好負面去寫她的時候，二人的好朋友會問Amanda如何處理，是否需要表達一下，Amanda認為清楚自己做什麼不用去解釋，「佢話如果我去回答，我反而係進入咗嗰個幻象裏面。（陷入咗圈套？）係喇。所以佢係好聰明，我係好敬佩。有時我會戥佢唔抵，我好想表達，但係我尊重佢，如果我一表達，可能件事會更加差，所以我覺得佢係一個能耐好高嘅人」。

獲悉愛妻患癌感震驚

Amanda去年底發現患癌症，詹瑞文回憶當時很震驚，完全沒想過，並稱在Amanda人生的最後4個月，一起體驗兩個人生很寶貴的課題「希望」和「愛」。Amanda離世後，好多人關心他會否好頹廢？詹瑞文稱，「我會take care自己，學到用愛和感恩將自己的悲傷緩解」。

詹瑞文承認現在仍然悲傷，有時會十分悲傷及懷念，但同時感恩認識到Amanda，一起生活10年間，每一天也很濃烈，「我會想，點解我哋兩個一齊嘅時間咁短嘅？可唔可以長啲呢？」說到這裏他哽咽傷心落淚。他說非常珍惜及享受與Amanda一起的日子，未來自己抱着什麼心態、人生和事業如何發展，都是延續他與Amanda生命的相處。

娛樂組