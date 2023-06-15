邱傲然計劃執導拍戲 楊樂文為求婚解畫

【明報專訊】MIRROR成員邱傲然（Tiger）與楊樂文（Lokman）、麥可暉昨日接受谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》訪問，大談拍攝短片《是日精選》感受。首次執導短片的Tiger有意執導長片，但未有定案拍什麼片種。Lokman透露經理人花姐（黃慧君）經常鼓勵他們，叫他們有什麼構思就寫下來，向MakerVille行政總裁魯庭暉推銷，對方喜歡故事便可以開拍。問MIRROR是否開巡迴演唱會？Lokman表示計劃中，日期和地點未定，希望明年實行見不同地方粉絲，但要夾12人的時間真的不容易。

Lokman早前在社交網上載愛貓旁有大紮粉紅色花束照片，留言稱：「今次掂晒啦老竇！」有指他向拍拖6年女友求婚，Lokman稱是誤會，他打漏了「今晚可以打機」，解釋當天是「520」（普通話諧音我愛你），朋友花店新開張，問他要否訂一束鮮花送給女友，他承認和女友有結婚計劃，但想努力工作儲多點錢，將來生活舒服些才結婚，「我不心急結婚，女友亦沒催婚，仲等得」。是否有生育計劃？Lokman稱喜歡小朋友，有幻想當爸爸，「但養和玩是兩回事，我養隻貓咪都有壓力」。感情空白的Tiger說：「我沒有拍拖，先專注工作，見他們養寵物那麼開心，我都想養隻貓，回家熱鬧些。」

記者：柯美