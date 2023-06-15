有望憑「沙律媽」爭視后 陳法蓉非「親生女」入圍當贏

【明報專訊】陳法蓉、姚子羚、楊明、蔡潔與唐文龍等前晚一起觀看無綫劇《一舞傾城》大結局。前一集陳法蓉痛失唐文龍爆喊一幕，令觀眾動容，她看時跟着喊覺得好慘、好痛苦；事後收到很多朋友短訊說看到喊，還問唐文龍是否假死，網民替她難過。她開心「沙律媽」一角被觀眾接受，覺得賺了，她致電給監製王晶和曾志偉道謝，「我原本已拒絕接拍，是志偉堅持要我演出，他看完還來恭喜我，話我做得很好」。對於有網民覺得她可以爭視后，陳法蓉笑言非「親生女」，不過現在獲網民稱讚，可能有機會，入圍已當贏。

李婉華批評《一舞傾城》劇情教壞細路惹王晶不滿，雙方隔空罵戰。問到王晶是否仍然很嬲？陳法蓉說：「每個人有自己的想法，有人喜歡，有人不喜歡，正如大家對美的標準都不同，沒有錯或對，自由選擇，喜歡就會繼續睇。」

楊明盼收視100點 姚子羚抱平常心

楊明和姚子羚對於劇集播完均感不捨，楊明稱劇中用80多首經典歌襯托不同場口，令人懷緬以前的氣氛，還笑言：「不過我還未出世，不認識這些歌。」子羚不介意暴露年齡，承認大部分歌都識。問二人希望結局有多少收視？楊明笑稱希望有100點，「拍攝時大家盡力去做，沒預計收視，最緊要觀眾喜歡」。子羚對收視抱平常心，表示很多人在網上收看，有些人則待全劇播完才一口氣看。

子羚透露稍後放假去旅行和登台，楊明聞言笑問對方登台是否請助手。問他是否想放假去旅行？楊明說：「之前已放得太耐，現在要努力工作，完成《一舞傾城》宣傳後，專心拍《愛•回家之開心速遞》，現在努力做好手上工作，拍劇由公司安排。」

記者：柯美

攝影：劉永稅