情書曝光 反口承認與已婚星級主廚出軌 廣末涼子無限期停工

【明報專訊】《禮儀師之奏鳴曲》42歲已婚女星廣末涼子上周被雜誌《週刊文春》爆料，指她跟米芝蓮星級主廚鳥羽周作搞婚外情，兩人被拍得前後腳到某酒店密會。廣末事後否認出軌，鳥羽也自稱無辜。相隔一周，《週刊文春》公開兩人的親筆情信，廣末與鳥羽昨日終於承認不倫戀，前者即時被事務所懲處無限期停工。

廣末涼子昨日上午透過社交媒體Instagram發文，坦承與鳥羽周作發展婚外情。她在文中道歉，「由於我輕率的行為，給許多人帶來困擾及擔憂，深深地及由衷地感到抱歉」。

稱已道歉獲得家人諒解

廣末涼子表示對鳥羽周作家人所造成的傷害及痛苦，深感抱歉。至於她的家人及3名子女，廣末自言是不成熟的母親，已當面跟他們道歉，並獲得諒解。廣末對一直以來支持她的粉絲感對不起，最後稱玷污了自己憧憬的演員事業，以及傷害到鳥羽家人，會謹記所犯錯誤，好好反省及思考未來。

鳥羽周作同日也在社交媒體道歉，稱作為丈夫、父親，做了愚蠢行為，今後會盡力補償家人。鳥羽在文中解釋，當初否認不倫戀，是因為接到一個無來電顯示的來電問回應，一時心虛才會否認，稱今後會專注主廚工作。

廣末涼子與鳥羽周作上周雙雙否認出軌，相隔一周突然轉軚，因《週刊文春》昨日「加碼」，公開二人寫給對方的親筆情信，證據確鑿。《週刊文春》報道，今年5月廣末涼子出埠工作，難忍與鳥羽分開10多天，於是給對方寫信，「給世界上最重要、我最愛，也最親愛的周作，從今天開始我們距離會有點遠，稍為分離，明明是我的緣故、我的工作才這樣，由我來說寂寞，也有點怪及任性吧（哭），不過寂寞的人就是會感到寂寞」。鳥羽給廣末的信件也曝光，男方向廣末示愛說：「我真的很喜歡涼子，除此之外，我沒有別的了。」據悉《週刊文春》鑑定相關信件筆迹，以認定出自二人手筆。

4廣告下架 新片恐易角

據悉廣末涼子與鳥羽周作的不倫戀5月曝光，當時證據不足而未有刊登。鳥羽當時曾對友人稱，與廣末的關係外人無法理解。廣末亦無悔意，向身邊人稱與鳥羽是「真愛」，打算與丈夫離婚，但不會放棄子女撫養權。

廣末涼子所屬事務所FLaMme昨日發聲明稱鑑於事態嚴重，廣末需無限期停工。據悉廣末手握4個廣告，包括和服穿著教室、AI科技公司、牛仔褲及啤酒品牌，4個廣告已即時下架，相信廣末要面臨違約賠償。此外，她原定下周開拍新片，在高知縣取景，現時已延期，大有可能易角。另有報道指神木隆之介主演、正在NHK電視台播出的晨間劇《爛漫》，廣末涼子劇中扮演神木隆之介母親，該角色劇中已去世，NHK見反應不錯，本有意加戲給廣末，現時NHK可能會慶幸其角色「死得早」。

文：蘇珮欣