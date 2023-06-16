韓劇《社內相親》安孝燮同場緣慳一面 盧瀚霆Edan認翻拍有壓力 預咗比較

【明報專訊】韓劇《社內相親》男星安孝燮旋風襲港，昨晚與鄭秀文（Sammi）、港版《社內相親》兩男主角盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）、林嘉欣、倪晨曦及林愷鈴等出席國際珠寶品牌新店開幕，店外兩邊馬路企滿數百粉絲，為各自偶像應援造勢，有大批警員在場維持秩序。Anson Lo與Edan因工作較遲到達，未與安孝燮碰面，他們翻拍《社內相親》會加入香港元素，有心理準備會比較。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

安孝燮一身黑色西裝look，佩戴價值逾200萬鑽飾登場，全程面帶笑容，不時揮手和派心。有男記者大叫「Oppa」，令他爆笑。安孝燮透露之前因工作曾訪港，一直掛念香港粉絲，因疫情3年沒來，再見粉絲感開心和幸福，預告計劃10月來港與粉絲見面。

Anson Lo與Edan齊穿超厚底皮鞋亮相，Edan笑言因知道安孝燮很高。二人因工作時間重疊，來到已見不到對方感可惜。他們有翻看韓版《社內相親》做功課，Anson Lo表示因韓版好成功，翻拍有壓力，會加入香港元素和少少改編，期待出來效果。二人承認外界一定會將兩劇比較，Edan說：「這是我們繼港版《大叔的愛》後，第二次翻拍劇，代表劇本有水準，可以參演很難得。」

Anson Lo激嘴陳漢娜

Edan日前與沈殷怡拍攝激吻場口，他笑言無得再激，「我很有專業道德，是乾（吻）的。在公眾地方拍吻戲都尷尬，但很專業完成」。他透露第一次拍男女牀戲，叫導演不要太早拍，等他操大隻一點先。Anson Lo自爆和陳漢娜有多場咀戲，其中一場原版較激烈，導演想他們盡量還原同樣尺度，事前要多點時間醞釀。可擔心「神徒」（粉絲暱稱）呷醋？他稱一定有少少，但大家當睇劇。

談到好友鄭欣宜「失蹤」兩月被傳療情傷，Anson Lo稱有傳短信問候對方，不清楚詳情，「我叫她不用覆我，隨時有咩事要幫手就找我，我想每個人都需要時間休息，無論身體或精神上」。

Sammi聲沙擔心演唱會表現

Sammi確診新冠病毒康復，首次出席公開活動，聲音仍沙啞的她表示康復中，聲線還不行。她下月舉行演唱會，承認有時擔心得睡不着，現時接受中西醫治療和艾灸，什麼方法都試過，如喝陳皮水、檸檬水。

Sammi自言有陰影，因有年開騷又是聲沙，陰霾很大，現在只能盡力做好，做得幾多就幾多。她估計可能是長新冠症狀，她的工人姐姐都出現皮膚敏感，「我當時症狀比較厲害，發3日燒，連味覺都冇埋，現在已沒事。現時運動也暫停，沒試過演唱會前遇到這麼大考驗」。

力證許志安跟兄弟感情要好

老公許志安（安仔）的八哥許志偉參加無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》海選，Sammi表示整個許氏家族都支持，他們都是看報道才知道。她表示安仔跟所有兄弟姊妹感情都很好，解釋老公因要照顧「中招」的她才miss了八哥來電，「安仔跟這個哥哥感情特別好，平時傾電話還傾到情意綿綿」。

Sammi當年15歲參加歌唱比賽追夢，很明白八哥追夢心情，「我沒給予意見，只叫他不用緊張。安仔跟哥哥通電話，哥哥分享面試情况給他聽，我覺得很溫馨，非報道所說兄弟感情很差，我15歲已認識安仔一家人到現在51歲，很清楚許家的架構和關係」。

Sammi很佩服八哥這個年紀仍追夢，若對方入圍會否自薦做評判？她說：「不會，我亦不會偏心。所有參賽者都應該抱着輕鬆追夢的心情，不止八哥，其他去到這年紀的人我都很欣賞他們有這股勇氣，就算10幾歲參加ViuTV節目追夢的年輕人，要面對傳媒都不簡單。」可知八哥有否晉級？Sammi說：「不知。安仔全家唱歌音準都很好，我覺得是天分，希望八哥放鬆去享受。」

林嘉欣力撐陳綺貞為人

林嘉欣佩戴珠寶價值逾3000萬，透露上月在加拿大拍戲，首次全英文演戲感覺很有趣。好姊妹陳綺貞被前男友爆是「雙面人」，她力撐陳綺貞，稱彼此是20多年朋友，無論如何都一樣愛對方，「我2007年在巴黎進修時，大家是鄰居互相照顧，她病我煲湯給她喝，她帶不夠衫我又給她衣服，非常清楚她為人」。

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