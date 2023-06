《奪寶奇兵之命運輪盤》荷李活首映 關繼威驚喜現身與夏里遜福敘舊

next

【明報專訊】繼上月康城影展後,夏里遜福(Harrison Ford)最後一次扮演鍾斯博士的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),前晚移師荷李活杜比劇院舉行首映禮,台前幕後悉數到場之外,在《奪寶奇兵》系列第2集《魔域奇兵》扮演Short Round的關繼威亦現身,在紅地氈給老拍檔夏里遜福帶來驚喜,也是對《奪》片恩師史匹堡(Steven Spielberg)的一種支持。

童星出身的關繼威,闊別幕前工作20年後接演《奇異女俠玩救宇宙》,今年在奧斯卡頒獎禮橫掃多個大獎,他亦捧走最佳男配角殊榮,當時負責頒發最佳電影的夏里遜福,在台上跟關繼威重逢,即熱烈擁抱。今年奧斯卡頒獎禮曾碰面關繼威12歲首次拍戲,被選中參演《魔域奇兵》,跟扮演鍾斯博士的夏里遜福有大量對手戲,跟該片導演史匹堡亦建立深厚友誼。《奪寶奇兵之命運輪盤》是《奪寶奇兵》系列第5集,亦是史匹堡首次卸下導演職責,退居監製之位,改由《盧根》占士曼高(James Mangold)執導。前晚首映禮,史匹堡跟《奪寶奇兵》系列監製佐治魯卡斯(George Lucas)到場外,沒份演出新一集《奪寶奇兵》的關繼威亦驚喜現身。當夏里遜福於紅地氈接受傳媒訪問,關繼威已在他背後跳來跳去,當夏里遜福發現他,兩人即熱烈擁抱。關繼威曾表示史匹堡選中他拍攝《魔域奇兵》,改變了一生,也開啓了演藝工作大門。因此史匹堡新作首映,他自然要來捧場。John Williams率管弦樂團演奏《奪寶奇兵之命運輪盤》放映前,大會又安排了另一驚喜,經常為史匹堡電影擔任配樂的John Williams,率領管弦樂團演奏片中多首音樂,包括以今集女主角菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)飾演的Helena為題的新樂章;而且演出前由史匹堡親自介紹John Williams和樂手出場,現場觀衆即報以熱烈掌聲。夏里遜福表明新片是他在這系列的最後一次演出;憑《邋遢女郎》成名的菲比布烈治,片中扮演夏里遜福契女,對於有傳她扮演的Helena有可能接棒成為整個系列的新主角,她說:「完全沒聽聞。」自從《邋》劇成功後,串流平台Prime Video與菲比簽訂新約拍劇,除了準備把小說《Sign Here》改編之外,菲比表示亦將會重寫《盜墓者羅拉》故事,有可能拍成劇集及電影;她又謂現在編劇公會罷工仍未告一段落,所以大家都正在休息。