奧斯卡兩度封后 從政23年 格蓮黛積遜逝世

【明報專訊】英國女星格蓮黛積遜（Glenda Jackson）1970年代成為國際知名演員，其後一度棄演從政，代表工黨在倫敦北部參選，曾擔任國會議員多年，結束政治生涯後重返演藝圈；格蓮黛的經理人拉納（Lionel Larner）周四（15日）發聲明指她病了一段短時間，於倫敦住所在家人陪伴下與世長辭，享年87歲。聲明中還提及格蓮黛最近剛完成新片《The Great Escaper》，與老牌影星米高堅（ Michael Caine）合作。

1936年出生的格蓮黛積遜，中學畢業後曾在藥房工作，考取獎學金入讀英國皇家戲劇學院，並於1960年代初加入皇家莎士比亞劇團。投身影壇，先後以《風月寶鑑》（Women in Love）、《血腥星期日》（Sunday Bloody Sunday）、《偷情俏冤家》（A Touch of Class）及《Hedda》，先後4次獲奧斯卡最佳女主角提名，並憑《風》與《偷》兩片兩度封后。兩片風格截然不同，《風》片改編自D. H.勞倫斯小說，《偷》片則是浪漫喜劇，不過格蓮黛以忙碌為由，沒有出席頒獎禮。她受訪時談到獎項曾表示，「得獎很好，但不見得會令你變得更好」。她其餘電影作品還有《三個冤家喜聚頭》、《風流醫生俏佳人》、《橋王之王》等。格蓮黛亦3奪電視艾美獎及贏過舞台劇東尼獎，1978年獲英女王頒授CBE勳章。

遺作與米高堅合演

格蓮黛積遜1950年代加入英國工黨，1991年退出演藝圈後即投身政壇，翌年角逐國會議員並當選，之後多次連任，直到2015年退出政壇，從政23年後回歸演藝界。

格蓮黛積遜2019年憑《Elizabeth is Missing》患腦退化症祖母角色，捧走英國電影電視學院（BAFTA）最佳女主角及國際艾美獎視后，證明寶刀未老。至於跟米高堅合演的遺作《The Great Escaper》，根據真人真事改編，兩人1976年曾合演電影《綠頭巾》。