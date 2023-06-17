被兩子禁剪短髮紮辮 陳慧琳珍藏包包留給新抱仔

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）前晚到金鐘出席「Bags：Inside Out展覽」揭幕禮。去年12月遇車禍受傷的Kelly已康復，現開始全面復工，最近忙推出新歌、排練舞蹈，7月初會參加澳門騷，又會到不同電視台宣傳新歌，預告暑假會頻密曝光，但擔心工作太忙惹兩子投訴，正想辦法平衡家庭和事業

Kelly說：「其實兩個仔放暑假可跟老公去玩，他們三父子試過去遊船河，不過我都好想加入陪他們，稍後或去新加坡錄音，到時可以全家同行，7月澳門騷，他們也可來捧場兼逛街，我當陪了他們。」

儲新歌明年香港開騷

何時巡迴演出，順道帶兩子環遊世界？Kelly說：「我都想，但他們要開學！香港演唱會應該要等到明年，我想儲多些新歌先開騷。」她稱疫情期間飲食多、運動少，外表肥腫難分，近排工作量增多，體重終於回落，她開心說：「好多裙褲都可以再穿上了。（老公喜歡纖瘦或有肉地？）我怎樣他都會說喜歡！不過兩個仔不准我剪短髮、紮辮，他們會直接彈我核突，仲嚴過我老公，他們最喜歡見我披頭散髮、不化妝，著住T裇睡褲在家中行來行去，他們崇尚自然！」

鍾情時裝和手袋的Kelly今次展出13個私人珍藏手袋，分享這些珍藏背後的故事，包括金像獎服裝設計師吳里璐送贈的品牌帆布皮革背囊，她曾於1995年為張學友拍《這麽近那麽遠》MV用過；另一個手袋是她多年前去外地拍代言廣告時購買送給媽媽的，不過媽媽很少用，所以她拿回收藏，當獲悉該款手袋近年推出復刻版，自覺甚有品味。這批手袋是否不轉讓或贈給別人？Kelly說：「不敢講，暫時是珍藏。（會否留給新抱仔？）將來我老了只能拿枴杖，不能拿手袋，戒指、手袋都會留送給新抱仔。」

記者：鍾一虹