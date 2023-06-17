永山絢斗藏毒被捕 兄瑛太：不原諒 參演《東京復仇者2》下集公映在即 觀眾擔心「爛尾」

有狗仔隊曾經目擊永山絢斗吸食手捲煙，質疑是煙草還是大麻。

【明報專訊】曾演日劇《給力！漫畫社》的34歲男星永山絢斗，昨日凌晨涉嫌藏毒被警方拘捕。據日本傳媒報道，絢斗的女性朋友今年初向警方舉報，經過差不多半年調查，終於採取行動，當場人贓並獲。絢斗的演員胞兄永山瑛太昨日接受記者訪問時，直言絕對不能原諒胞弟的所作所為，實行劃清界線。

文：蘇珮欣

日本傳媒報道，警方昨日凌晨登門把永山絢斗拘捕，罪名指今年4月在東京目黑區寓所藏有大麻，昨日再入屋搜查，檢獲約1克大麻，於凌晨4時左右押送到東京警署。據了解，絢斗的女性朋友今年1月向警方提供他藏毒的線索，警方接報調查，結果在絢斗寓所的垃圾內，多次驗出含有大麻成分。

辯稱「不記得不清楚」

日媒引述知情人士透露，去年春天絢斗搬到東京目黑區，把大麻藏在廚房內，他曾向友人表示：「如果是假的（大麻）就沒意思，不吸食真的（大麻）就太差勁了。」熟悉絢斗的友人指，他演過太多黑幫、罪犯角色，似乎未能抽離。

日本警方認為絢斗藏有大麻，應是個人使用，將會分析他的手機資料，調查如何取得毒品。絢斗被捕之後，承認管有大麻，但對4月藏毒一事則辯稱「不記得，不清楚」。

絢斗2007年出道，參演多部人氣日劇如《女醫神Doctor X 5》及《初戀那一天所讀的故事》等，亦憑電影《壘球少年》贏得日本電影學院獎最佳新人。他的兩位胞兄均是圈中人，大哥是《請別在病房裡誦經》永山龍彌，二哥是《離婚活動》永山瑛太，後者昨日就胞弟被捕一事回應：「絕不容許絢斗做出那樣的事，我能說的只有這樣。問我會否幫他善後？與我無關。當初他想當演員，是個人決定，身為哥哥當然支持。」

絢斗演出新片《東京復仇者2：血腥萬聖節篇》分成上下兩部，下集《決戰》定於本月30日上映，如今距離開畫只剩兩周，能否如期公映？備受粉絲關注。上集《命運》已於4月推出，日本票房收逾20億日圓（約1.1億港元），成績不錯，有粉絲擔心絢斗被捕後，電影公司抽起不播，未能欣賞結局，片商表示目前不便回應。

巧合的是，《東》片主角北村匠海已非首次被拍檔拖累，舊作《炸豬排DJ揚太郎》演員之一伊勢谷友介亦曾涉藏被捕，電影開畫前另一拍檔伊藤健太郎亦因肇事逃逸被捕。

除了電影恐遭牽連，絢斗參演明年播出NHK大河劇《致光之君》，講述平安時代《源氏物語》女作者紫式部的故事，絢斗扮演藤原道長的姪子藤原隆家，新劇已於上月在京都開鏡，NHK昨日表示會釐清事件後再作安排。有線頻道WOWOW稱會停止重播所有絢斗參演作品。

占卜師預告惹官非

據日本雜誌《週刊文春》昨日報道，絢斗最近與年約廿歲、身高170厘米的模特兒同居，本月初曾偷拍二人到餐廳撐枱腳。絢斗與所屬事務所關係並不融洽，雙方曾就薪酬出現分歧，經理人也不滿他拒絕配合劇集宣傳，因此有傳他將於本月底離巢。事務所昨日表示，他們透過新聞報道得悉絢斗被捕，目前仍在等待進一步消息，無法作出更詳細的回應。

另有日媒報道，絢斗4月亮相綜藝節目時，占卜師曾勸告他：「你的運程令人擔心，命運會隨着不同女性而作出改變，而你選擇的女性，將會令你惹上官非。」絢斗聞言低頭輕笑，事後網民驚訝占卜應驗。