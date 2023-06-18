狂拍廣告無想過買樓 呂爵安：我追唔到姜濤

【明報專訊】呂爵安（Edan）昨日拍攝新一輯手機錢包廣告，已連續3年任代言人的他，稱未知有否加人工，不過今輯造型特別多。Edan成為廣告商寵兒，謙稱雖然搵到錢，但不算搵很多。可會效法姜濤買1800萬豪宅？他說：「我都想同家人租大一點的地方，沒想過買樓，因為太貴了，正如姜濤層樓都幾貴，我追唔到佢。」他表示暫沒想過獨居，有問過媽咪想不想他如Anson Lo（盧瀚霆）般，與家人同一棟樓但分開住，媽咪不同意，「阿媽唔捨得我，唔係我黐阿媽，係阿媽黐我，成日話我係『媽寶』，其實阿媽才是『仔寶』」。

Edan表示新劇港版《社內相親》有很多通宵戲，本身夜瞓不覺太辛苦，大爆同劇Anson Lo好犀利，拍完通宵戲還去健身。

與沈殷怡拍牀戲先操肌

Edan透露劇中跟沈殷怡（Shirley）的親熱戲已拍了八成，牀戲則未準備好，因為要操肌，「Shirley好高，我想身形厚一點。（要多肉襯對方？）不是話她多肉，不過我遲些開演唱會，都要勤力操肌」。對於Anson Lo與柳應廷（Jer）的個人演唱會分別加場，Edan也希望加場，「要看檔期及反應如何，暫時未有消息」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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