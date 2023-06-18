《造星V》Hayden出局 望隊友繼續享受舞台

【明報專訊】ViuTV《全民造星V》進行第3輪淘汰賽，40強中有10人被淘汰，紅藍兩組施展渾身解數免被踢出局。前晚一集，藍組「Fung莎星辰」B組的Kakit（鄧家杰）、Lyman Heung（香胤宅）、Daibon（胡成邦）及Ash（盧信宥）齊穿上露肌裝及高跟鞋演出舞蹈《B.A.D》，搶盡鏡頭，4子中雖只有Lyman穿過高跟鞋演出的經驗，但其他3子表演時的舞姿亦十分流暢，未被腳上的高跟鞋影響，動作時而有力，時而女性化，完全配合「雌雄同體」主題。評判狄以達表示完全被Lyman的肢體、神態及眼神吸引；陳詠謙稱看完B組的演出，重新喚起他對性向的疑惑。

紅組「蕾安多芬」派出Tsoul（田曜誠）任隊長的C組應戰，Tsoul找來已被淘汰的藍組成員Cho Lewis（李祖南）幫手為《柴灣角街》重新編曲，但排練時突收到Cho Lewis通知不能再幫忙，因藍組有人知道他幫紅組做事，Cho Lewis不想令隊友不快。

另外一場自選項目對戰中，「蕾安多芬」A組及「Fung莎星辰」D組均以樂隊形式出戰，前者表演《The Midnight Incident》，後者表演串燒歌《致未來的我們》。D組成功帶動全場氣氛，獲5名評判一致給予藍燈勝出。A組人緣好的Hayden（黃誠希）被淘汰，隊友都攬着他爆喊，Hayden自覺好彩，認識到一班好朋友，希望隊友繼續享受舞台。

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