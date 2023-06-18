擇偶條件一定要孝順 炎明熹不抗拒拍拖「現在也可以」

【明報專訊】18歲炎明熹（Gigi）出道近兩年，已成為樂壇小天后，她接受港台車淑梅節目《舊日的足跡》訪問。

獲姑丈姑媽疼愛 幸福滿瀉

今日是父親節，Gigi趁機感謝爸爸和一眾姑丈們，「我有5個姑媽，帶大我是四姑丈，最近大家看到的是五姑丈，他們都把我當女兒般疼愛，我幸福滿瀉！爸爸是跌打醫生，曾在鄉間開診所；我在香港出生，回鄉時居於診所，我們家傳跌打，其實我也有興趣，但可惜傳男不傳女，小時候我希望跟媽媽一樣做護士，幫助和照顧病人」。她除了多謝父母誕下她，還感激四姑丈，「沒有他，大家便不會認識到炎明熹；當年四姑丈和四姑媽離開汕尾去香港，我嚷着要一齊去，由幼稚園至初中，都跟四姑丈住，後來為方便學唱歌，就與五姑丈與五姑媽一起生活」。

心儀理大時裝設計課程

中學文憑試（DSE）下月放榜，Gigi跟家人討論過，希望一邊學習一邊唱歌。她熱愛唱歌，做起來有幸福感；讀書增長知識，是需要的，兩者一起進行讓她有多點空間、多些想像。她想過讀演藝學院，但心儀理工大學的時裝設計課程，如有天不做歌手，相信可做優秀的時裝設計師。

被指似梅艷芳 感驚喜榮幸

被稱為樂壇小天后，Gigi表示從沒想過有這樣的成績，現在對自己要求高了，現階段是先把歌唱好。她喜歡梅艷芳（梅姐）前輩，曾有前輩指她跟梅姐相似，她感到驚喜和榮幸。她從網上看過梅姐的演唱會，「梅姐最後的演唱會我看了兩三次，加上知道她的經歷，覺得好感動。她唱低音時很有感染力，唱快歌時，瘦小身軀能夠爆發出強大力量，我也希望能做到像她一樣」。談到她唱情歌絲絲入扣，可有暗戀過人？她說：「小學時有，其實哪一類男孩子也沒所謂，緣分到了擋也擋不住，我理想伴侶是一個好人，喜歡我多於我喜歡他，而且一定要孝順，何時拍拖我沒所謂，現在也可以。」

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