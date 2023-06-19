騷前粉絲暈倒 籲注意安全 蔡徐坤獲古巨基教廣東話冧粉絲

【明報專訊】內地歌手蔡徐坤（KUN）前晚假亞洲國際博覽館舉行《2023『迷』巡迴演唱會》香港站，全場座位及企位共一萬觀眾，當中大部分是內地粉絲。企位區粉絲於上午9時一早排隊等候入場爭靚位，開騷前因太擠擁，有粉絲身體不適暈倒。大會隨即廣播呼籲粉絲退後，卻未有反應，要蔡徐坤親自廣播呼籲，擾攘15分鐘才能順利開騷，蔡徐坤在開騷期間四度提醒粉絲注意安全。

拒除衫騷肌

蔡徐坤以多個型格造型亮相，獻唱《現象（PHENOMENON）》及《標簽》打頭陣，唱完冧粉絲說：「落咁大雨，多謝你們來睇我，我好掛住你們，掛唔掛住我？今（前）晚你們要注意安全。」他表示看到在場粉絲感覺有點不真實，不敢相信實現從小的願望，感到很幸運。他不時與粉絲互動，聽到男粉絲稱喜歡他的歌曲《You Can Be My Girlfriend》，他笑道：「想不到有男粉喜歡這首歌。」有粉絲大叫他「脫掉」穿著的西裝褸，他不就範說：「為什麼你們每次都有這個環節，衣服真是縫上的，我是老實男人。」他邀請內地節目《星動亞洲》導師古巨基（基仔）到場欣賞，基仔說：「很久不見，你非常棒，7年前認識你，你是個追逐夢想的大男孩，現在是舞台上的萬人迷。」還教蔡徐坤以廣東話說：「ikun（粉絲暱稱）我永遠都咁愛你哋！」大冧粉絲。

騷後蔡徐坤表示從工作人員口中得悉有粉絲暈倒，幸粉絲休息一會已無恙。問為何不應粉絲要求脫衣騷肌？他解釋：「上一場有脫，我是隨機，有時會脫，每場都不一樣，如果每場都脫就不好玩。」他表示與基仔相識多年，一直未有機會見面，有機會亦想與基仔合作。蔡徐坤說：「我很喜歡他的《情歌王》，每次去KTV必點，但合唱就不要唱這首歌，太長了。我也可以教他跳舞。」問想不想和香港新生代歌手合作？他說：「我是一個old school的人，今（前）晚一定會說是古巨基，然後就是鄧紫棋吧。她是我的好朋友。（可有聽過MIRROR？）有，他們都很優秀。」

記者：林祖傑